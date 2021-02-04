Источник материала: ОНТ

Почти 105 млн против 104-х. Число вакцинированных от COVID-19 в мире превысило количество заразившихся.





В Парламентской ассамблее Совета Европы вакцины признали – цитата – глобальным благом. И отметили: сейчас важно преодолеть насторожённое отношение к иммунизации у граждан. Впрочем, что делать с теми, кто хочет, но не может вакцинироваться, ответа на этот вопрос у европарламентариев нет. В частности, во Франции обозначили проблему бездомных. Власти призывают население не выходить из домов. Но в стране 300 тыс. тех, у кого дома попросту нет. И помощь им – не в числе первоочередных задач в период кризиса. Тестирование для них не проводят. О выделении вакцины тоже речи пока не идет. А маски не то что бездомным не по карману, обычные граждане задумаются, покупать или нет. Ведь самая простая медицинская маска для лица в Париже стоит около 5 евро. Для сравнения, в Минске в среднем 25 центов. Но можно найти и дешевле.

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