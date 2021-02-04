Украина обратилась к Беларуси с просьбой об экстренных поставках электричества из-за аварии на двух ТЭС

Источник материала: ОНТ

Украина обратилась к Беларуси с просьбой об экстренных поставках электричества. Связано это с авариями сразу на двух теплоэлектростанциях.





Ночь без электричества и воды провел целый город Энергодар и соседние с ним населенные пункты. Около 20:00 на Запорожской ТЭС сработала аварийная защита сразу на трех блоках, они отключились. Над объектом поднялась огромная туча неприятно пахнущего пара, было слышно гудение. По некоторым данным, на станции сначала произошел взрыв, потом начался пожар, весь город оказался в дыму. Пропали свет, вода и отопление.

В ту же ночь в областной инфекционной больнице в Запорожье случился пожар. Погибли четыре пациента, трое из них были на аппарате ИВЛ. Еще двое пострадали. Для установления всех обстоятельств туда выехал министр здравоохранения. Не исключено, что причина в происшествии на ТЭС. В Минэнерго Украины сообщили: аварийное отключение произошло из-за замыкания в одной из подстанций.

Дмитрий Марунич, сопредседатель фонда энергетических стратегий: «На протяжении нескольких часов был полный блэкаут. Отключилась электроэнергия полностью в нескольких населенных пунктах. Повторюсь – в причинах будет разбираться компетентная комиссия. По причине того, что эта нагрузка была порядка 750 мегаватт, станция большая, работало два блока, диспетчер и оператор энергосистемы были вынуждены запросить аварийную помощь в Беларуси. И такая помощь была оказана. Температура сейчас плюсовая на большей территории страны. Если бы было -15°C, то последствия могли быть куда более угрожающими. Этого не сучилось. Белорусская энергосистема подала необходимый объем».

Наша страна не единожды выручала соседей в поставке электричества. В прошлый раз – в январе, когда ударили сильные морозы.

Запорожская ТЭC вырабатывает около четверти всей электроэнергии в стране. Однако энергетики давно предупреждали о плачевном состоянии не только её, но и других теплоэлектростанций, и вероятности серьезных аварий. В стране, по данным специалистов, также критическая ситуация с обеспеченностью электростанций углем.

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