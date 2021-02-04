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Цена нефти Brent превысила $59
Источник материала: ОНТ
Стоимость апрельского фьючерса на нефть сорта Brent выросла на 0,99% и достигла $59,04 за баррель на лондонской бирже ICE. Об этом говорят данные торговой площадки на 10:46,
В последний раз цена нефти марки Brent была выше $59 за баррель 21 января 2020 года.
Цена апрельского фьючерса на нефть WTI увеличилась до $56 за баррель.
ФОТО: © AP Photo/Richard Drew
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Стоимость апрельского фьючерса на нефть сорта Brent выросла на 0,99% и достигла $59,04 за баррель на лондонской бирже ICE. Об этом говорят данные торговой площадки на 10:46,...
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