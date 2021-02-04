Цена нефти Brent превысила $59

Источник материала: ОНТ

Стоимость апрельского фьючерса на нефть сорта Brent выросла на 0,99% и достигла $59,04 за баррель на лондонской бирже ICE. Об этом говорят данные торговой площадки на 10:46, пишет ТАСС.

В последний раз цена нефти марки Brent была выше $59 за баррель 21 января 2020 года.

Цена апрельского фьючерса на нефть WTI увеличилась до $56 за баррель.

ФОТО: © AP Photo/Richard Drew

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