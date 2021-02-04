Непобедимый: активист после 5 лет тюрьмы сразу же пошел на площадь требовать от властей реформ









azattyq.org Утром в четверг у колонии УГ-157/9 в городе Атырау было людно. Десятки людей из разных регионов страны собрались перед закрытым учреждением, чтобы встретить Макса Бокаева — гражданского активиста, который находился за решеткой четыре года и девять месяцев, передает





Бокаева задержали в мае 2016 года — после стихийного земельного митинга в Атырау, где он выступал против поправок к земельному кодексу, предусматривающих передачу земли в длительную аренду иностранцам.





Осенью казахстанский суд назвал его виновным в «возбуждении социальной розни», «распространении заведомо ложной информации» и «нарушении порядка проведения митинга». Сам Бокаев обвинения отверг, а казахстанские правозащитники и международные организации признали его политическим заключенным.





— Хочу поблагодарить за поддержку народ и международные организации. Если бы не народ, меня бы «сгноили» в тюрьме. Никто бы и тела моего не увидел. Спасибо вам! Я следил за ситуацией, смотрел телевизор, читал газеты, слушал радио. Назарбаев покинул трон, но говорить о том, что в стране хоть что-то сдвинулось даже на пять миллиметров, что произошли какие-то изменения, не приходится. Серьезных изменений нет. Я буду продолжать заниматься общественной работой, — сказал сразу после освобождения Макс Бокаев.





Вместе со встречавшими его людьми активист направился на площадь Исатая и Махамбета, где в 2016 году провел массовый стихийный митинг против правительственной земельной реформы (после акции в Атырау земельные протесты прошли и в других городах страны, на этом фоне власти объявили мораторий на вступление в силу спорных поправок).





На площади Макс Бокаев заявил, что Казахстану, по его мнению, нужна новая Конституция.





— К сожалению, Назарбаев превратил нашу Конституцию в туалетную бумагу. Нам нужна новая Конституция, мы должны это требовать от Назарбаева и [действующего президента Касым-Жомарта] Токаева, — считает Макс Бокаев.





Он выступил с предложением собираться на общенациональные митинги по воскресеньям, с 28 февраля по 28 марта, с требованием проведения реформ и принятия нового Основного закона.





— Если правительство не образумится, не прислушается к нам, то с 3 апреля мы будем устанавливать палаточные лагеря на площадях, — сказал Бокаев.





Десятки людей из разных регионов, которые намеревались встретить Бокаева у ворот тюрьмы, столкнулись с различными препятствиями в преддверии освобождения гражданского активиста.





Машину с несколькими столичными активистами остановили по дороге в Атырау, полиция отправила автомобиль на штрафстоянку.





Журналисту из Уральска Лукпану Ахмедьярову, главному редактору независимого издания «Уральская неделя», не дали отправиться в Атырау: полиция вернула его с автотрассы в город, вручив повестку с требованием явиться в отделение.





За день до освобождения Бокаев сообщил соратникам во время звонка с тюремного таксофона, что судья Даулешова вынесла дополнительное постановление по представлению департамента уголовно-исполнительной системы Атырауской области, «уточняющее» предусмотренное основным приговором ограничение на занятие общественной деятельностью сроком на три года.





По словам Бокаева, предположительно, речь идет о попытке запретить ему пользоваться социальными сетями. Бокаев сказал, что текст постановления ему на руки не дали и он ничего не подписал. Ни он, ни его адвокат при вынесении постановления в суде не присутствовали.





В конце прошлого месяца суд № 2 города Атырау удовлетворил представление о назначении Максу Бокаеву административного надзора сроком на три года, это максимальный срок по этой статье. Бокаев сказал, что считает решение политически мотивированным. Он и его адвокат подали апелляционную жалобу на решение суда.