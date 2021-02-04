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Анатолий Лебедько: Румас - несистемный человек системы

04.02.2021 16:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Румас не в «Американке», но он и не в Беларуси. КГБ не подтверждает и не опровергает, что есть вопросы к бывшему премьер-министру, но они, уже сформулированы его друзьям и сподвижникам, пишет в своем Телеграм-канале Анатолий Лебедько .



Румас, это не  Михаил Чигирь, у которого кроме знаний, опыта был ещё  и политический стержень, но это и не Мясникович, не Головченко. Он несистемный  человек системы. С одной стороны, выросший внутри существующей системы, но с амбицией ее изменять  и перестраивать. 

Почему он вообще возник, как политическая фигура? Была оттепель, была потребность в премьере у которого дети живут в Европе, и который читал Хайека.

Если Сергей Румас последует правилу, что в гостях комфортней нежели дома, значит,  охота на бывшего премьера и его соратников открыта. И тогда встаёт  вопрос, почему, именно, сейчас?

Версия первая. Румас и товарищи, как приложение к «делу Бабарика». Власти пытаются убедить страну, международное сообщество, что претензии к бывшему руководителю «Белгазпромбанка» никак не связаны с политикой.  Дескать, мы ко всем относимся равнозначно. Для нас все жулики у корыта хрюкают одинаково. И тут, новые уголовные дела, фигурантами которых являются банкиры, предприниматели, да ещё во главе с бывшим премьер-министром, должны стать аргументом №1. 

 Именно эту версию и будут продвигать и продавать зрителям холдинга «Лапшамания». 

2 Версия вторая. Лёгкий флирт Румаса с Революций. Ты можешь колебаться, но эти вибрации  должны совпадать  с амплитудой колебаний,  установленных и дозволенных  Красным домом. Это как фиксированный курс валюты
На одном из совещаний Бывший открыто заявил, «мы вовремя всех сомневающихся отстранили или отправили в бизнес».  Явный кивок в сторону Румаса. 
Так что происходящее можно рассматривать, как практический семинар для чиновников «Кастрация амбиций и политические евнухи во власти». Лукашенко даёт понять «вертикали», контроль жесточайший и никому никакой пощады не будет.  

Версия третья. Не удивлюсь, если обнаружится,  что си-ви Сергея Румаса  касалось рабочего стола Путина. 

Кремлевский список возможных претендентов на пост президента Беларуси не по рождению напрягает  Бывшего, в большей степени,  нежели не покидающая Бабарика популярность или головная боль по имени Светлана Тихановская.

P.S. Подтверждение, хотя бы одной из предложенных версий, может означать, что силовики сильно лажанулись. А если в ближайшей перспективе мы  увидим совместное фото Тихановской и Румаса, то истерики и перетряхивания силовых структур не избежать, заключает Лебедько.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Румас не в «Американке», но он и не в Беларуси. КГБ не подтверждает и не опровергает, что есть вопросы к бывшему премьер-министру, но они, уже сформулированы его...
 
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