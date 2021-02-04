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Хижинкова об увольнении из сборной Романовской: «Этой стране нужен только ОМОН»

04.02.2021 16:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-пресс-секретарь брестского «Динамо», Мисс Беларусь-2008 Ольга Хижинкова прокомментировала увольнение из сборной Беларуси чемпионки мира по фристайлу Александры Романовской.



«Этой стране нужен только ОМОН», – написала Хижинкова в инстаграме.

Спортсменка находилась на больничном и восстанавливалась после операции на колене. По законодательству в таком случае сотрудника нельзя уволить. Но приказ на ее увольнение, как ранее заявляла Александра, уже подписан. 3 февраля истек срок действия больничного листа Романовской, а 4 февраля – дата увольнения спортсменки.

Напомним, в октябре 2020 года стало известно, что Романовскую уволят из сборной за прогулы. Главный тренер сборной Беларуси Николай Козеко, который отстранен от работы с командой, рассказал тогда о форс-мажорной ситуации.

«Ее отец перенес инсульт, некому было возить его в больницу. Этим занималась Александра. Она звонила, объясняла, но никто в РЦОП не обратил на это внимания. Приказ вступит в силу 16 октября. Решение ангажированное. Мы, конечно, будем его оспаривать», – говорил Козеко.

Романовская подписала письмо за отставку Лукашенко и против насилия. Участвовала в записи видеобращения к чиновникам белорусского спорта, которые оказывают давление на спортсменов за их гражданскую позицию и подписи спортивной общественности. Также вступила в Свободное объединение спортсменов Беларуси.
 
 
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Экс-пресс-секретарь брестского «Динамо», Мисс Беларусь-2008 Ольга Хижинкова прокомментировала увольнение из сборной Беларуси чемпионки мира по фристайлу...
 
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