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В Минске задержан директор ГУМа

04.02.2021 16:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Минске задержан директор ГУМа

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  • 4.02.2021, 16:09
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В Минске задержан директор ГУМа
Александр Крепак
Фото: minsknews.by

Возбуждено уголовное дело.

Директор ОАО «ГУМ» Александр Крепак задержан. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело.

По информации СК, Крепака задержали сотрудники ГУБОПиК вечером 2 февраля при получении взятки в размере 2 525 рублей. Деньги предназначались за решение вопросов, которые входят в компетенцию директора. Следствие заявило, что располагает данными о том, что противоправная деятельность носила системный характер.

Ведется расследование.

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Теги: Минск
 
 
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Возбуждено уголовное дело.
 
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