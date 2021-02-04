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Литва закроет свои энергопроекты для связанных с БелАЭС компаний

04.02.2021 16:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Литва закроет свои энергопроекты для связанных с БелАЭС компаний

  • 4.02.2021, 16:01
Литва закроет свои энергопроекты для связанных с БелАЭС компаний
Фото: ТАСС

С инициативой выступил Комитета Сейма Литвы по нацбезопасности и обороне.

В среду глава Комитета Сейма Литвы по нацбезопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас сообщил, что вместе с несколькими депутатами намерен зарегистрировать предусматривающие это две поправки к законам, которые могли бы вступить в силу с июля, сообщает delfi.lt.

«Если есть компания, связанная с деятельностью, осуществляемой в Островце, или с ее головной компанией, или есть иная связь, - она не сможет участвовать в энергетических проектах в Литве.

Стратегические компании, заключающие сделки с компаниями, которые могли быть связаны с БелАЭС, должны провериться в правительственной комиссии по собственной инициативе», – пояснил BNS Л. Кащюнас.

Он признал, что поправки подготовлены в качестве реакции на проект компании передачи электроэнергии Litgrid, однако он также подчеркнул, что пока они не предотвратят возможность реализации проекта, ведь речь идет о будущих проектах.

Litgrid планирует установить на Вильнюсской трансформаторной подстанции экспериментальную батарею стоимости почти в 1,4 млн евро. Одним из подрядчиков проекта является Институт энергосетей Energetikos tinklu institutas, принадлежащий китайской госкомпании North China Power Engineerin, которая осуществляет на БелАЭС около двадцати проектов.

Литва считает, что БелАЭС представляет угрозу нацбезопасности страны.

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С инициативой выступил Комитета Сейма Литвы по нацбезопасности и обороне.
 
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