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Ученые выяснили, к каким мутациям приведет глобальное потепление на Земле

04.02.2021 16:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые выяснили, к каким мутациям приведет глобальное потепление на Земле

  • 4.02.2021, 15:53
  • 1,009
Ученые выяснили, к каким мутациям приведет глобальное потепление на Земле

Выводами поделились исследователи из университета города Упсала в Швеции.

Более теплый глобальный климат может вызвать более серьезные последствия мутаций для здоровья организмов из-за их пагубного воздействия на функцию белков.

Это может иметь серьезные последствия для способности организмов приспосабливаться и выживать в измененных средах обитания будущего, уверены ученые из университета города Упсала в Швеции, пишет nv.ua.

Природная среда преображается все более быстрыми темпами из-за продолжающегося изменения климата. Это приносит новые условия жизни для многих видов.

«В конечном итоге организмы должны будут генетически адаптироваться к этим быстрым изменениям окружающей среды: в противном случае они могут вымереть. Эта адаптация может происходить за счет мутаций, вызывающих изменения в геноме, которые выгодны в новом окружении. Но очень часто мутации имеют негативные последствия для той особи, который их несет», — говорит Дэвид Бергер с факультета экологии и генетики Упсальского университета.

В новом исследовании теоретические модели того, как функционируют белки, были объединены с результатами экспериментов, сравнивающих влияние мутаций на различные формы жизни в различных средах обитания.

Авторы работы смогли выяснить, как организмы жили в различных средах до и после появления мутаций. Прежде всего, цель состояла в том, чтобы выяснить, вызывают ли условия окружающей среды, которые вызывают некоторый стресс у человека, более или менее выраженное пагубное воздействие мутаций. Они манипулировали температурой, чтобы выяснить, какой эффект это произвело.

«Экземпляры с мутациями и без мутаций так же сильно страдали от стрессовой среды. Но когда мы посмотрели на исследования, в которых манипулировали температурой, мы обнаружили, что при более высоких температурах эффекты у особей, несущих новые мутации, были хуже, чем у тех, у кого их не было», — говорит Бергер.

Исследование показывает, что если расчеты Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) глобального потепления на 2−4 ° C в грядущем столетии станут реальностью, то в результате пагубные последствия новых мутаций у тропических видов могут удвоиться.

«Поскольку мутации передаются по наследству и возникают в каждом новом поколении, заметное усиление их повреждающего воздействия будет иметь серьезные последствия как для приспособляемости организмов, так и для типов адаптации, которые мы можем ожидать, если глобальные температуры будут продолжать расти», — говорит Бергер.

Ранее НВ писал, что на протяжении следующих четырех десятилетий, до 2050 года, жителей Земли ждут регулярные наводнения, штормы и сильнейшая засуха. Об этом предупреждает Всемирная метеорологическая организация при поддержке ООН.

В рамках кампании перед саммитом ООН по изменению климата, организация, при участии известных телеведущих прогнозов погоды, записала серию роликов Прогноз погоды из будущего. В проекте приняли участие такие крупные компании как Japan’s NHK, US Weather Channel и немецкая компания ARD.

В прогнозах погоды 2050-го года рассказывается о затоплении города Майами Бич, наводнении во Флориде, сильнейшей засухе в Аризоне, повлекшей многочисленные жертвы.

Метеорологи подчеркивают, что в этом регионе США, где температурный рекорд в 45 градусов по Цельсию был зафиксирован в 1916-ом году, средняя температура в 2050-ом достигает 50 градусов.

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Выводами поделились исследователи из университета города Упсала в Швеции.
 
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