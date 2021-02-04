Снова пришла зима. Смотрите, как (не)борются с ней водители в столичных дворах

Источник материала: Tut.by

Это еще не «Хавьер», но читатели присылают в редакцию истории и фото из цикла «А у нас во дворе…». Дело в том, что в снегопады обостряется другая дворовая проблема: многие водители не хотят чистить машины и оставляют их стоять до лучших времен, а коммунальники, в свою очередь, из-за запаркованных проездов не могут нормально убрать снег. В общем, смотрите сами, как сегодня выглядят дворы в столице.



Во дворах на Сухаревской пока раскатывают снег колесами автомобили

«У нас на Сухаревской, 27 — Федорова, 23 трактор во дворе большая редкость. Даже когда несколько лет назад был „Хавьер“, все соседи вышли чистить двор на добровольной основе. Зато на следующий день администрация похвалилась своей работой (не нашей) и призвала население к помощи», — пишет читатель, приславший фото.



На Панченко по двору уже курсирует трактор

Жители же улицы Панченко в Сухарево довольны. Говорят, что двор чистят постоянно и трактор, и сами жители.

Им вторят жители Октябрьского района Минска. «Как бы сейчас что не говорили, но у нас трактор чистит дорогу регулярно, сегодня и посыпал песком ещё! Спасибо коммунальникам за это»! Правда, фото идеального двора нам не прислали.



В Каменной горке собираются чистить двор своими силами вечером

Из Каменной горки пишут, что сегодня много сугробов, но пока никто ничего не чистит. Жильцы в дворовом чате договариваются выйти на уборку снега возле подъездов самим: «Скорее всего, вечером дорожки будут почищены».



Во дворах на проспекте Пушкина все в снегу

А вот жители одного из домов по улице Кольцова говорят, что сильные снегопады для их товарищества собственников не беда: «Если нужно — заказывается трактор, а перед этим все договариваются убрать машины из двора, чтобы можно было нормально все почистить. Ну, а место возле своей машины каждый чистит сам — так что лопатой тоже помахать приходится».



В одном из дворов на переулке Калинина уже проехался трактор. Но как выезжать машинам?

Кстати, идея убрать машины на время работы коммунальной техники не повредила бы и другим дворам.

Жительница одного из домов на переулке Калинина написала, что трактор расчистил дворовой проезд еще в середине дня. Но при этом непонятно, как выезжать теперь машинам через снежный бруствер. «У нас еще под некоторыми снежными горками замерзшие льдины с прошлой оттепели остались. Думаешь, что это мягкий снег, который только что сгребли, но все не так просто».

А вот как обстоит ситуация в нескольких дворах в районе Зеленого луга. Дворовых проездов в районе 14 часов не касалась ни щетка трактора, ни лопата дворника. Хотя тротуары вдоль улицы Кольцова уже начали чистить тракторами.





































Кстати, напомним: еще во время январских снегопадов Мингорисполком пригрозил водителям штрафов за неубранный вокруг машин снег. Коммунальники ссылаются на Правила благоустройства и содержания Минска. Если эти правила нарушаются, могут выписать штраф — до 25 базовых величин (725 рублей).