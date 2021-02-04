В США рассказали, зачем стране истребители четвертого поколения при наличии пятого

Источник материала: Tut.by

Истребители четвертого поколения F-15EX Advanced Eagle дешевле и сильнее вооружены, чем самолеты пятого поколения F-35 Lightning II. Причину создания компанией Boeing истребителя F-15EX Advanced Eagle, который называют аналогом российского Су-57, пишет Lenta.ru, ссылаясь на Popular Mechanics .



Изображение: Boeing

Американский журнал напоминает, что летный час на F-35 Lightning II обходится в 44 тысячи долларов, тогда как на F-15EX Advanced Eagle — в 29 тысяч.

Издание отмечает, что первый, в частности, из-за требований к малозаметности, переносит меньше оружия, чем второй. Например, F-35 Lightning II может оснащаться четырьмя ракетами класса «воздух-воздух», тогда как F-15EX Advanced Eagle — до 22.

Согласно журналу, два данных самолета будут работать совместно — истребитель пятого поколения будет обнаруживать противника и передавать данные о цели более вооруженному самолету четвертого поколения.

Издание напоминает, что Военно-воздушные силы (ВВС) США запланировали приобретение 144 единиц F-15EX Advanced Eagle.

Впервые данный самолет п однялся в воздух в феврале.

Согласно открытым данным, F-15EX Advanced Eagle получил, в частности, электродистанционную систему управления, цифровой кокпит, радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) и современную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В Boeing уверены, что самолет «может служить испытательным стендом для внедрения технологий будущего, что является ключевой возможностью для ВВС».