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В Польше провалились военные учения на восточной границе

04.02.2021 16:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Польше обсуждают крупный военно-политический скандал. Штабные учения «Зима-2020», в которых приняло участие несколько тысяч офицеров, завершились «впечатляющим позором». Моделирование показало, что всего через пять дней война на восточном фланге страны (граница с Россией и Беларусью) проиграна, а польская армия прекратила свое существование. Об этом пишет ИноСМИ со ссылкой на Interia.


По вводной учений у польских вооруженных сил имелись самолеты F-35. Фото: wikipedia.org

Штабные учения «Зима-2020» проходили в польской Академии военного искусства, за процессом следили лично президент страны Анджей Дуда и глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак. Но что-то пошло не так.

Прежде всего, как выяснили журналисты издания Interia, при моделировании учитывались новые системы вооружения, заказанные Польшей, но еще не поставленные США, — это зенитные системы Patriot, ракетная артиллерия HIMARS и многоцелевой самолет F-35. Оборона Польши была сконцентрирована на северо-восточном фланге, приграничном с Россией (Калининградской областью) и Беларусью.

Канцелярия президента и Министерство обороны отказались комментировать эти сведения, сославшись на секретность учений.

«Командиры отдельных подразделений были в шоке, они отказывались выполнять некоторые приказы, потому что они были им просто непонятны», — сообщило некоторые подробности конфликта внутри Минобороны Польши издание «Супер Экспресс».

После обнародования скандала министр обороны Блащак дипломатично заявил: «Чтобы достичь совершенства, нужно тренироваться».

Польский политолог Томаш Янковский, комментируя провал учений «Зима-2020», считает, что «сегодняшняя ситуация такова, что только сумасшедший и/или самоубийца может поддерживать военные связи Польши с Западом».

«Поиск точек соприкосновения, выгодных для обеих сторон, и построение хороших отношений с Москвой — это уже не „русофильская мечта“, а неотложная задача, стоящая перед Республикой Польша», — заявил Янковский.

 
 
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Учения проходили в польской Академии военного искусства.
 
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