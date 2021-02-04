В Польше провалились военные учения на восточной границе

Прежде всего, как выяснили журналисты издания Interia, при моделировании учитывались новые системы вооружения, заказанные Польшей, но еще не поставленные США, — это зенитные системы Patriot, ракетная артиллерия HIMARS и многоцелевой самолет F-35. Оборона Польши была сконцентрирована на северо-восточном фланге, приграничном с Россией (Калининградской областью) и Беларусью.

Канцелярия президента и Министерство обороны отказались комментировать эти сведения, сославшись на секретность учений.

«Командиры отдельных подразделений были в шоке, они отказывались выполнять некоторые приказы, потому что они были им просто непонятны», — сообщило некоторые подробности конфликта внутри Минобороны Польши издание «Супер Экспресс».

После обнародования скандала министр обороны Блащак дипломатично заявил: «Чтобы достичь совершенства, нужно тренироваться».

Польский политолог Томаш Янковский, комментируя провал учений «Зима-2020», считает, что «сегодняшняя ситуация такова, что только сумасшедший и/или самоубийца может поддерживать военные связи Польши с Западом».

«Поиск точек соприкосновения, выгодных для обеих сторон, и построение хороших отношений с Москвой — это уже не „русофильская мечта“, а неотложная задача, стоящая перед Республикой Польша», — заявил Янковский.