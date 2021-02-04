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В Польше провалились военные учения на восточной границе
Источник материала: Tut.by
В Польше обсуждают крупный военно-политический скандал. Штабные учения «Зима-2020», в которых приняло участие несколько тысяч офицеров, завершились «впечатляющим позором». Моделирование показало, что всего через пять дней война на восточном фланге страны (граница с Россией и Беларусью) проиграна, а польская армия прекратила свое существование. Об этом
Штабные учения «Зима-2020» проходили в польской Академии военного искусства, за процессом следили лично президент страны Анджей Дуда и глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак. Но что-то пошло не так.
Прежде всего,
Канцелярия президента и Министерство обороны отказались комментировать эти сведения, сославшись на секретность учений.
«Командиры отдельных подразделений были в шоке, они отказывались выполнять некоторые приказы, потому что они были им просто непонятны», — сообщило некоторые подробности конфликта внутри Минобороны Польши издание «Супер Экспресс».
После обнародования скандала министр обороны Блащак дипломатично заявил: «Чтобы достичь совершенства, нужно тренироваться».
Польский политолог Томаш Янковский, комментируя провал учений «Зима-2020», считает, что «сегодняшняя ситуация такова, что только сумасшедший и/или самоубийца может поддерживать военные связи Польши с Западом».
«Поиск точек соприкосновения, выгодных для обеих сторон, и построение хороших отношений с Москвой — это уже не „русофильская мечта“, а неотложная задача, стоящая перед Республикой Польша», — заявил Янковский.
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Учения проходили в польской Академии военного искусства.
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