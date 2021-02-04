|
В Каменецком районе Volkswagen после столкновения с Geely вылетел на обочину и сбил женщину
Источник материала: Tut.by
В Каменецком районе столкнулись два автомобиля, после чего один из них сбил пешехода,
Происшествие случилось 3 февраля, около 15.55, на трассе Песчатка — Каменец — Шерешево — Свислочь. По предварительной информации, 57-летний водитель Geely при выезде со второстепенной дороги не пропустил Volkswagen и врезался в него. От удара последний выехал на правую обочину, сбил 45-летнюю женщину и вылетел в кювет.
В результате ДТП женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)