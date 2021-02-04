В Каменецком районе Volkswagen после столкновения с Geely вылетел на обочину и сбил женщину

Источник материала: Tut.by

В Каменецком районе столкнулись два автомобиля, после чего один из них сбил пешехода, сообщили в ГАИ.





Происшествие случилось 3 февраля, около 15.55, на трассе Песчатка — Каменец — Шерешево — Свислочь. По предварительной информации, 57-летний водитель Geely при выезде со второстепенной дороги не пропустил Volkswagen и врезался в него. От удара последний выехал на правую обочину, сбил 45-летнюю женщину и вылетел в кювет.





В результате ДТП женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована.