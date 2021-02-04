|
На пятницу объявлен желтый уровень опасности
Источник материала: Навiны
В пятницу, 5 февраля, Беларусь ожидают неблагоприятные погодные явления, с таким предупреждением выступил Белгидромет.
По прогнозам синоптиков, на отдельных участках дорог страны сохранится гололедица, ночью по юго-востоку местами ожидается усиление ветра порывами 15-18 м/с.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пятницу, 5 февраля, Беларусь ожидают неблагоприятные погодные явления, с таким предупреждением выступил Белгидромет.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)