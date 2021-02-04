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«Вашингтон задействует все возможные механизмы, чтобы Беларусь сохранила свой суверенитет»

04.02.2021 16:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По словам члена президиума Координационного совета, руководителя Народного антикризисного управления Павла Латушко, США всесторонне будет содействовать лучшей жизни граждан Беларуси.

«Вашингтон задействует все возможные механизмы, чтобы Беларусь сохранила свой суверенитет»

В ходе его встречи с назначенным послом США в Беларуси Джулией Фишер, «стороны обстоятельно обсудили общественно-политический кризис в Беларуси и перспективы развития белорусско-американских отношений».

«Наши американские партнеры убеждены, что народ Беларуси достоин лучшего будущего, и будут этому всесторонне содействовать», — отметил по итогам встречи политик.

Также, по итогам встречи отмечено, что в рамках «Акта о демократии в Беларуси» США «намерены активно поддерживать белорусское гражданское общество и его право на демократическое развитие», а нарушение прав человека в Беларуси «получит адекватный ответ со стороны США».

Посол пообещала, что Вашингтон задействует все возможные механизмы, чтобы Беларусь сохранила свой суверенитет.

Также Фишер собирается встретиться с иными представителями гражданского общества и Светланой Тихановской.

 
 
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По словам члена президиума Координационного совета, руководителя Народного антикризисного управления Павла Латушко, США всесторонне будет содействовать лучшей...
 
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