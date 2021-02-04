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В Минске за взятку задержан директор ГУМа

04.02.2021 16:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Минске за взятку задержан директор ГУМа
Иллюстративное фото
Делом, которое возбудили в отношении Александра Крепака, занимается Следственный комитет Беларуси.

Главным управлением по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении директора ОАО «ГУМ» Александра Крепака, пишет БЕЛТА.

— Вечером 2 февраля должностное лицо было задержано сотрудниками ГУБОПиК МВД при получении взятки в размере 2525 рублей за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию. По имеющимся в распоряжении следствия данным, противоправная деятельность носила системный характер. Окончательная правовая оценка ситуации будет дана по результатам расследования, - отметила официальный представитель СК Юлия Гончарова.
 
 
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Вечером 2 февраля должностное лицо было задержано сотрудниками ГУБОПиК.
 
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