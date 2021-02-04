Жители Украины разочаровались в Лукашенко

Источник материала: UDF



Александр Лукашенко / Reuters

«Лукашенко назван самым популярным зарубежным лидером в Украине», — радуется телеканал ОНТ. Ему доверяют 36% опрошенных! О цифре недоверия государственные пропагандисты стыдливо умолчали.

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Худшая ситуация предсказуемо у российского президента— почти 80% недоверия. Всеукраинский опрос общественного мнения в этом году провел Киевский международный институт социологии.Кстати, если у президента СШАтолько 26,7% доверия у опрошенных украинцев, то недоверие составляет лишь 23,3%. У президента Франциисоответственно 26,2 и 23,2%. Вот и получается у Александра Григорьевича баланс доверия-недоверия - «17,6%».