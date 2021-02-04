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Жители Украины разочаровались в Лукашенко

04.02.2021 16:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Жители Украины разочаровались в Лукашенко
Александр Лукашенко / Reuters
Александру Лукашенко не доверяет более половины опрошенных украинцев — 53,6% (за последние полгода много украинцев разочаровалось в белорусском руководителе — из-за результатов выборов и жесткого подавления протестов).

Худшая ситуация предсказуемо у российского президента Владимира Путина — почти 80% недоверия. Всеукраинский опрос общественного мнения в этом году провел Киевский международный институт социологии.

«Лукашенко назван самым популярным зарубежным лидером в Украине», — радуется телеканал ОНТ. Ему доверяют 36% опрошенных! О цифре недоверия государственные пропагандисты стыдливо умолчали.


Кстати, если у президента США Джо Байдена только 26,7% доверия у опрошенных украинцев, то недоверие составляет лишь 23,3%. У президента Франции Эммануэля Макрона соответственно 26,2 и 23,2%. Вот и получается у Александра Григорьевича баланс доверия-недоверия - «17,6%».

 
 
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За последние полгода много украинцев разочаровалось в белорусском руководителе​.
 
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