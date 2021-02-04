МВД: за год в стране увеличилось число жертв ДТП. Мингорисполком: темпы снижения аварийности оказались выше среднеевропейских (обновлено)

Источник материала: Onliner

«Впервые за последние годы возросло в 2020-м число жертв автоаварий (+13,5%). Больше погибло детей (+15,8%), — 29 января сообщило МВД. — Актуальна проблема с аварийностью по вине нетрезвых водителей и „бесправников“. Внесены предложения об усилении ответственности». В то же время в столице за несколько лет, если верить сегодняшнему сообщению Мингорисполкома, количество погибших в авариях сильно снизилось.

В конце января на заседании коллегии МВД подвели итоги работы министерства в 2020 году. По словам главы МВД Ивана Кубракова, в минувшем году «основные акценты были сделаны на стабилизации общественно-политической обстановки». Отмечается, что была «проделана большая работа по обеспечению дорожной безопасности, но этого оказалось явно недостаточно».

По нашим наблюдениям, во втором полугодии 2020 года проблеме дорожной безопасности было отведено, мягко говоря, отнюдь не первостепенное значение. Немалые силы были отвлечены на решение других — не связанных с аварийностью — задач.





В качестве сравнения со свежей статистикой МВД можно привести данные, обнародованные сегодня Мингорисполкомом. «Минск вошел в список самых безопасных столиц в Европе благодаря концепции „Добрая дорога“», — говорится в сообщении пресс-службы комитета. — Об этом рассказал замначальника Минской ГАИ Андрей Зырянов. Количество погибших с 2006 по 2018 годы снизилось в 4,5 раза. Темпы снижения аварийности оказались выше среднеевропейских, а показатели безопасности движения в Минске сопоставимы с показателями самых безопасных столиц — Берлина, Вены, Праги, Стокгольма».

Также Зырянов представил концепцию развития транспортной системы и повышения безопасности дорожного движения на предстоящую пятилетку: «Будет больше мероприятий, связанных с контролем на дорогах и оповещением участников движения о возможных опасностях. Это касается установки камер видеонаблюдения, внедрения интеллектуальных транспортных систем, в том числе связанных с управлением грузовым движением и др. В будущем такие меры позволят снизить аварийность на столичных улицах — соответственно, повысится безопасность на дорогах».





В итоге ГАИ Минска предлагает усилить контроль и оповещение, МВД в целом - усилить ответственность.

Что касается «внесения предложений об усилении ответственности» за аварии по вине нетрезвых водителей и «бесправников», то на данный момент вносить их куда-либо поздно. Новая редакция КоАП уже подписана . В ней за слабое опьянение (до 0,8 промилле) предлагают штрафовать на 100 б. в. и лишать прав на три года, за сильное (более 0,8 промилле) — наказывать штрафом в 200 б. в. и пятью годами лишения прав. Для сравнения: КоАП в нынешней редакции предусматривает штраф от 50 до 100 базовых с лишением на три года.

В УК также ужесточат наказание за пьяные ДТП, изменения тоже уже зафиксированы, закон опубликован. Максимальный срок лишения прав хотят увеличить до восьми лет (в том числе для «повторников»). Кроме того, увеличивается срок лишения свободы за управление автомобилем (ч. 4 ст. 317 УК) в состоянии опьянения, повлекшее смерть либо тяжкое телесное повреждение. Сейчас такой срок составляет до 7 лет без нижнего предела, по новому закону — от 3 до 8 лет.

Все указанные изменения в КоАП и УК вступят в силу уже этой весной.

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