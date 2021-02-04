В соцсетях сообщают, что в офис «Гринрозницы» на Тимирязева пришли силовики

Источник материала: Onliner

С утра в разных интернет-ресурсах начала появляться информация о силовиках в офисе компании «Гринрозница». В сообщениях отмечают, что речь идет о бизнес-центре «Дельта» по адресу Тимирязева, 72.

Мы попытались созвониться с сотрудниками «Гринрозницы». Пока никто из них нам не ответил.

Чтобы подтвердить эту информацию, мы позвонили в Департамент финансовых расследований.

— По этому вопросу без комментариев, — прокомментировали нам в КГК ДФР.

Наш корреспондет передает, что при входе в бизнес-центр «Дельта» на вопрос, где находятся этажи «Гринрозницы», говорят: «Вам вряд ли удастся туда попасть». Тем не менее этажи открыты, в коридорах периодически ходят сотрудники компании. На вопрос журналиста о том, действительно ли проходила проверка из ДФР, отвечают так:

— Никаких комментариев мы не даем, — говорят в отделе маркетинга.





На крыльце бизнес-центра стоит компания людей. Одна из девушек говорит своим коллегам:

— Они все документы из отдела кадров вынесли. И всю бухгалтерию.

— Оригиналы? — уточняет молодой человек.

— Да.

На вопрос журналиста о том, являются ли эти люди сотрудниками «Гринрозницы», они сначала заминаются, несколько секунд думают и отвечают: «Нет».







