Чипы Qualcomm вскоре будут в дефиците

Источник материала: Onliner

Проблемы с железом ближайшие полгода будут наблюдаться не только в сфере компьютеров и консолей. Производитель мобильных чипов Qualcomm опубликовал финансовый отчет, в котором спрогнозировал их нехватку в первой половине 2021 года.

В период с октября по декабрь компания увеличила выручку на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с $5 млрд до $8,2 млрд. Чистая прибыль выросла на 165%, с $925 млн до $2,45 млрд.

Тем не менее компания предупреждает инвесторов, что в ближайшие шесть месяцев отрасль столкнется с глобальным дефицитом, несмотря на все попытки Qualcomm удовлетворить спрос. Это связано с большими объемами заказов у TSMC и Samsung на их производственные мощности.