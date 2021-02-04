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Чипы Qualcomm вскоре будут в дефиците
Источник материала: Onliner
Проблемы с железом ближайшие полгода будут наблюдаться не только в сфере компьютеров и консолей. Производитель мобильных чипов Qualcomm опубликовал финансовый отчет, в котором спрогнозировал их нехватку в первой половине 2021 года.
В период с октября по декабрь компания увеличила выручку на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с $5 млрд до $8,2 млрд. Чистая прибыль выросла на 165%, с $925 млн до $2,45 млрд.
Тем не менее компания предупреждает инвесторов, что в ближайшие шесть месяцев отрасль столкнется с глобальным дефицитом, несмотря на все попытки Qualcomm удовлетворить спрос. Это связано с большими объемами заказов у TSMC и Samsung на их производственные мощности.
Android, экран 6.5" AMOLED (1080x2400), Exynos 9611, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
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Проблемы с железом ближайшие полгода будут наблюдаться не только в сфере компьютеров и консолей. Производитель мобильных чипов Qualcomm опубликовал финансовый отчет,...
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