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Жертвам политических преследований в Беларуси станет легче приехать в Германию

04.02.2021 17:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Германия упрощает возможность получения визы для преследуемых оппозиционеров из Беларуси. Об этом сообщает издание Süddeutsche Zeitung.

По данным издания, речь идет о "жертвах пыток", активистов, которым требуется защита и "преследуемых и ближайших членов их семей".

Информацию об упрощении визового режима озвучил государственный министр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот в ответ на запрос депутата партии "Союз-90"/”Зеленые"" Мануэля Саррацина.

"Зеленые" приветствуют это решение как "знак солидарности с белорусским демократическим движением", пишет Süddeutsche Zeitung.

Литва с 1 декабря 2020 года выдает свои национальные визы "для пострадавших от репрессий белорусов" бесплатно. Только с конца сентября по 1 декабря в Литву "по гуманитарным причинам" смогли въехать более 1300 белорусов.

 
 
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Германия упрощает возможность получения визы для преследуемых оппозиционеров из Беларуси. Об этом сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
 
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