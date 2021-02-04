Источник материала: АФН

Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% годовых, лимит средств на покупку активов был сохранен на уровне 895 млрд фунтов стерлингов.

«Мы сохранили нашу процентную ставку на уровне 0,1%, а объем количественного смягчения - на уровне 895 млрд фунтов стерлингов», - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Британский регулятор также отметил, что пандемия Covid-19 продолжает отрицательно влиять на доходы, расходы, а также рынок труда в Великобритании. «Пандемия серьезно сказалось на денежных потоках британских предприятий и угрожает жизням многих людей», - добавили там.

Уровень инфляции остается значительно ниже целевого показателя в 2%. Вакцинация должна помочь экономике Великобритании быстро восстановиться к концу 2021 г., полагают в британском ЦБ. Тем не менее регулятор готов предпринять дальнейшие действия, если это необходимо, чтобы помочь экономике восстановиться и обеспечить инфляцию на целевом уровне.

Следующее заседание Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии (MPC) состоится 18 марта 2021 г.