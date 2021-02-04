Даже украинцы уже разочаровались в Лукашенко









За последние полгода (из-за фальсификации выборов и жесткого подавления протестов) украинцы резко разочаровалось в белорусском правителе.





Александру Лукашенко не доверяет более половины украинцев — 53,6%. Хуже ситуация предсказуемо у российского президента Владимира Путина — ему не доверяют почти 80% жителей Украины, передает euroradio.fm не доверяет более половины украинцев — 53,6%. Хуже ситуация предсказуемо у российского президента— ему не доверяют почти 80% жителей Украины, передает





Всеукраинский опрос общественного мнения в этом году провел Киевский международный институт социологии.





"Лукашенко назван самым популярным зарубежным лидером в Украине", — радуется телеканал ОНТ. Ему доверяют 36% опрошенных! О цифре недоверия государственные пропагандисты стыдливо умолчали.





Кстати, если у президента США Джо Байдена только 26,7% доверия у опрошенных украинцев, то и недоверие составляет лишь 23,3% (+3,4%).





У президента Франции Эммануэля Макрона соответственно 26,2 и 23,2% (+3%).





А у Лукашенко баланс доверия-недоверия "-17,6%".





Заметим, что до августа 2020 года в Украине у Лукашенко был очень высокий рейтинг - выше 60%



