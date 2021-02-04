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Исследование: в августе-сентябре 2020 года беларусы резко уменьшили траты на коммуналку

04.02.2021 17:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

И по итогам 2020 года суммы выплат не достигли уровня 2019-го года, хотя за это время стоимость услуг выросла.

Исследование: в августе-сентябре 2020 года беларусы резко уменьшили траты на коммуналку
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Белгазпромбанк опубликовал ежеквартальное исследование данных о транзакциях его клиентов по безналичным платежам. Myfin.by приводит самые интересные выдержки из него по группам товаров и услуг.

Общее число операций по карточкам Белгазпромбанка за 2020-й год выросло почти на 15%, при этом количество клиентов с карточками банка после известного «дела Белгазпромбанка» и введения временной администрации по итогам года снизилось. 

Любопытно, что средняя сумма трат белорусов за год выросла с 24,7 рубля до 28,1 рубля, что составляет 13,59% при официальной инфляции 5,5%.

Наиболее интересным стали данные трат клиентов банка по группам товаров и услуг. Так, на покупки в супермаркетах белорусы стали тратить на 26,58% больше, на топливо траты выросли на 11,46%, на развлечения (включая спорт) рост сразу на 46,41%. 

Снизились траты на проезд в общественном транспорте (-2,9%), аренду авто (-33,18%), покупку авиабилетов (-55,36%).

В супермаркетах сократилось число покупок (-0,17%), но резко выросла их общая сумма (+15,42%). Серьезно сократили свои траты белорусы в общепите: сумма похода в кафе и ресторан похудела на 18,14%, а число таких транзакций просело на 19,01%. 

Средний чек в общепите изменился мало за год – снизился с 12 рублей в 2019-м до 11,59 рубля в 2020-м. Средний чек покупки топлива вырос на 2,2 рубля.

Еще один любопытный факт: резкая просадка трат на услуги ЖКХ белорусов в августе-сентябре 2020 года. И суммы выплат по ним так и не достигли уровня 2019-го года. Хотя стоимость коммуналки за этот год выросла на $5 в эквиваленте.

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Напомним, что осенью власти пытались убедить нас, что лишь очень немногие перестали платить за услуги ЖКХ. Теперь же выясняется, что на самом деле это не так. Не даром у коммунальщиков была паника и они пытались вводить какие-то санкции уже после первого месяца неуплаты, хотя это незаконно.

Кстати, в том же августе-сентябре белорусы бросились скупать элетронику, показав рекордный уровень трат по этой группе товаров.
 
 
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И по итогам 2020 года суммы выплат не достигли уровня 2019-го года, хотя за это время стоимость услуг выросла.
 
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