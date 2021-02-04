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Парламентарии Беларуси планируют ряд международных встреч в 2021 году
04.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Несмотря на COVID-19, в 2021 году в Беларуси ожидают визиты высокого уровня из Молдовы, Австрии и Швейцарии. Об этом сообщил журналистам председатель Постоянной комиссии по международным делам Андрей Савиных, передает «МИР 24».
Он упомянул, что белорусские парламентарии планируют визиты в Египет и Сербию. Беларусь продолжит активную работу с международными парламентскими организациями, в которых страна является полноправным членом. Среди них Парламентское собрание Союза Беларуси и России, МПА СНГ, ОДКБ.
Также белорусские парламентарии планируют участвовать в международных проектах межпарламентского взаимодействия. Например, с экспертами из различных регионов, в том числе из Африки и Латинской Америки.
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Беларусь также продолжит активную работу с международными парламентскими организациями, в которых страна является полноправным членом.
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