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Парламентарии Беларуси планируют ряд международных встреч в 2021 году

04.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Несмотря на COVID-19, в 2021 году в Беларуси ожидают визиты высокого уровня из Молдовы, Австрии и Швейцарии. Об этом сообщил журналистам председатель Постоянной комиссии по международным делам Андрей Савиных, передает «МИР 24».

Он упомянул, что белорусские парламентарии планируют визиты в Египет и Сербию. Беларусь продолжит активную работу с международными парламентскими организациями, в которых страна является полноправным членом. Среди них Парламентское собрание Союза Беларуси и России, МПА СНГ, ОДКБ.

«Продолжится активное сотрудничество по линии двусторонних связей с парламентами зарубежных стран. Эпидемия COVID-19 привела к тому, что целый ряд мероприятий перешел в онлайн-формат. Это в принципе позитивная тенденция, поскольку сейчас в Палате представителей оборудованы как минимум несколько площадок, которые позволяют осуществлять эти встречи на очень высоком качественном уровне. Также такой формат позволяет сокращать накладные расходы на проведение мероприятий», – заявил Андрей Савиных.

Также белорусские парламентарии планируют участвовать в международных проектах межпарламентского взаимодействия. Например, с экспертами из различных регионов, в том числе из Африки и Латинской Америки.



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Беларусь также продолжит активную работу с международными парламентскими организациями, в которых страна является полноправным членом.
 
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