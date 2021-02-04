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Синоптики предупредили об ухудшении погоды 5 февраля

04.02.2021 17:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 фев – Sputnik. Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на 5 февраля из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил Гидрометцентр.

Прогнозируется гололедица на дорогах и порывистый ветер (ночью по юго-востоку страны). Порывы составят 15-18 м/с. При ветре такой силы возможны падение деревьев, обрыв линий связи и электропередачи, обрушение слабо укрепленных конструкций и кровель зданий.

В пятницу морозы будут усиливаться. Прогнозируется облачная с прояснениями погода. Во многих районах пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью составит -11..-17°С, в южных районах -8..-10°С. Днем станет немного теплее – от -4 до -10 градусов мороза.

Сложные погодные условия наблюдаются в Беларуси в четверг. С самого утра во многих районах идет сильный снег, местами - мокрый снег.

© Sputnik / Виктор Толочко
Ситуация на дорогах в Минске: где снег парализовал движение

В Минске на уборку улиц вышли 630 единиц техники и около 700 работников ЖКХ. Сильный снегопад парализовал движение на центральных улицах. Сервис "Яндекс. Пробки" зафиксировал пятибалльные пробки.

Из-за сложных погодных условий периодически происходит остановка троллейбусов. В 16 часов, по данным "Минсктранса", на ул. Колесникова и Кунцевщина стали троллейбусы № 9, 25, 31, 52, 55.

А в Гродно утром наблюдались 10-балльные пробки. Многие жители не могли открыть свои машины, которые оказались засыпаны снегом. Сильно замело тротуары и остановки общественного транспорта. На расчистку дорог вышли девять колонн транспорта ЖКХ.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Сильные снегопады накрыли Беларусь в четверг: под толщей снега оказались автодороги и тротуары, местами наблюдаются заторы, с перебоями работает общественный...
 
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