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Синоптики предупредили об ухудшении погоды 5 февраля
04.02.2021 17:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 фев – Sputnik. Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на 5 февраля из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил Гидрометцентр.
Прогнозируется гололедица на дорогах и порывистый ветер (ночью по юго-востоку страны). Порывы составят 15-18 м/с. При ветре такой силы возможны падение деревьев, обрыв линий связи и электропередачи, обрушение слабо укрепленных конструкций и кровель зданий.
В пятницу морозы будут усиливаться. Прогнозируется облачная с прояснениями погода. Во многих районах пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью составит -11..-17°С, в южных районах -8..-10°С. Днем станет немного теплее – от -4 до -10 градусов мороза.
Сложные погодные условия наблюдаются в Беларуси в четверг. С самого утра во многих районах идет сильный снег, местами - мокрый снег.
© Sputnik / Виктор Толочко
В Минске на уборку улиц вышли 630 единиц техники и около 700 работников ЖКХ. Сильный снегопад парализовал движение на центральных улицах. Сервис "Яндекс. Пробки" зафиксировал пятибалльные пробки.
Из-за сложных погодных условий периодически происходит остановка троллейбусов. В 16 часов, по данным "Минсктранса", на ул. Колесникова и Кунцевщина стали троллейбусы № 9, 25, 31, 52, 55.
А в Гродно утром
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