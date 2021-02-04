Синоптики предупредили об ухудшении погоды 5 февраля

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 фев – Sputnik. Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на 5 февраля из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил Гидрометцентр.

Прогнозируется гололедица на дорогах и порывистый ветер (ночью по юго-востоку страны). Порывы составят 15-18 м/с. При ветре такой силы возможны падение деревьев, обрыв линий связи и электропередачи, обрушение слабо укрепленных конструкций и кровель зданий.

В пятницу морозы будут усиливаться. Прогнозируется облачная с прояснениями погода. Во многих районах пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью составит -11..-17°С, в южных районах -8..-10°С. Днем станет немного теплее – от -4 до -10 градусов мороза.

Сложные погодные условия наблюдаются в Беларуси в четверг. С самого утра во многих районах идет сильный снег, местами - мокрый снег.

В Минске на уборку улиц вышли 630 единиц техники и около 700 работников ЖКХ. Сильный снегопад парализовал движение на центральных улицах. Сервис "Яндекс. Пробки" зафиксировал пятибалльные пробки.

Из-за сложных погодных условий периодически происходит остановка троллейбусов. В 16 часов, по данным "Минсктранса", на ул. Колесникова и Кунцевщина стали троллейбусы № 9, 25, 31, 52, 55.

А в Гродно утром наблюдались 10-балльные пробки . Многие жители не могли открыть свои машины, которые оказались засыпаны снегом. Сильно замело тротуары и остановки общественного транспорта. На расчистку дорог вышли девять колонн транспорта ЖКХ.