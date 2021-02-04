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Захарченко объяснил, как можно противостоять технологиям цветных революций

04.02.2021 17:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Захарченко: переворот в любой стране невозможен без раскола общества

Сегодня мало кто будет отрицать то, что протестные явления в Беларуси и России являются ни чем иным, как попыткой организовать цветные революции, когда часть общества, лишь поверхностно погруженная в тонкости международной политики, используется как таран против действующей власти, и наглядный пример тому ― Украина. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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7 последних лет, после Майдана 2014 года, мы наблюдаем, как рушатся не только братские связи между нашими народами, но и как тают внутренние иллюзии украинского общества. Президенты Порошенко, а теперь Зеленский, из лидеров с высочайшим рейтингом доверия превращаются в объекты массовой критики, а обещания интенсивного развития и скорого процветания оборачиваются лишь удорожанием жизни и общественным разочарованием.

Что из украинского опыта, стоит учесть белорусскому обществу и власти, чтобы не наступить на исторические "грабли", и как скоро мы сможем вернуться на путь единения братских народов? На вопрос радио Sputnik ответил известный украинский государственный деятель, экс-министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко.

"Любой неконституционный переворот в любой стране мира невозможен без раскола общества, предательства элит и внешнего влияния. Также надо понимать, что перевороты происходят в тех государствах, где слабое, то есть неразвитое гражданское общество, и спецслужбы, которые занимаются предотвращением государственных переворотов, они также недостаточно эффективно противостоят тем технологиям, которые применяются", ― рассуждает Захарченко.

Если общество представляет собой монолит, переворот осуществить очень сложно, утверждает политик. В современном информационном обществе технологии цветных революций действуют крайне эффективно, и противостоять им может только системная работа государства и общества, отмечает политик.

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Переворот в любой стране невозможен без раскола общества, если общество представляет собой монолит, переворот осуществить очень сложно без предательства элит и...
 
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