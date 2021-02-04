Для иммунитета, обоняния и вкуса: чем полезен цинк?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Цинк едва ли можно назвать популярным и известным микроэлементом: вспоминают о нем редко и очень зря. Нехватка цинка может привести к нарушениям метаболизма, иммунной системы и даже синтеза гормонов. В чем польза цинка, где искать важный микроэлемент и как определить его нехватку – читайте в справке Sputnik.

Польза цинка

Мало кто знает, что цинк играет ведущую роль в производстве белков и ДНК, восстанавливает мышцы, помогает ощущать все оттенки вкусов и запахов, заживляет раны, улучшает пищеварение, положительно влияет на гормональный фон и помогает иммунитету бороться с вирусами.

Цинк попадает в организм во время приема пищи, и все те, кто питается сбалансированно и правильно, обычно не страдают от недостатка этого микроэлемента.

И, тем не менее, есть целый список симптомов, которые могут указывать на дефицит цинка:

частые простуды;

нарушение обоняния и вкуса;

частые воспаления ЖКТ;

угри, сыпь, дерматит, экзема;

потеря остроты зрения;

выпадение волос, расслаивание ногтей;

долгое заживление царапин, порезов и ран.

Какие продукты содержат большое количество цинка?

Устрицы;

телячья печень;

красное мясо;

тыквенные семечки;

кунжут;

кедровые орешки.

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