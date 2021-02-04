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Для иммунитета, обоняния и вкуса: чем полезен цинк?
04.02.2021 17:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Цинк едва ли можно назвать популярным и известным микроэлементом: вспоминают о нем редко и очень зря. Нехватка цинка может привести к нарушениям метаболизма, иммунной системы и даже синтеза гормонов. В чем польза цинка, где искать важный микроэлемент и как определить его нехватку – читайте в справке Sputnik.
Польза цинка
Мало кто знает, что цинк играет ведущую роль в производстве белков и ДНК, восстанавливает мышцы, помогает ощущать все оттенки вкусов и запахов, заживляет раны, улучшает пищеварение, положительно влияет на гормональный фон и помогает иммунитету бороться с вирусами.
Цинк попадает в организм во время приема пищи, и все те, кто питается сбалансированно и правильно, обычно не страдают от недостатка этого микроэлемента.
И, тем не менее, есть целый список симптомов, которые могут указывать на дефицит цинка:
Какие продукты содержат большое количество цинка?
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Все, что вы хотели знать о важном микроэлементе: его польза, симптомы дефицита, а также перечень продуктов, богатых цинком, – в специальной справке Sputnik.
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