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Румас не прошел тест Лукашенко. Следующий на очереди – Сидорский?
Источник материала: UDF
Фото: kremlin.ru
Сам Сергей Румас, по всей видимости, находится за границей, куда он выехал к одному из сыновей на день рождения.
«После отставки Лукашенко пристально следит за чиновниками»
Экономист и член политсовета ОГП Лев Марголин в комментарии
Фото: belgazeta.by
«Его ждет эмиграция, скорее всего. Судя по всему, Румаса своевременно предупредили – дела не возникают на ровном месте, они подспудно развиваются, видимо, кто-то из бывших знакомых дал знать. Не думаю, что в этот момент Румас оказался за пределами страны по случайности», – сказал Марголин.
Может ли бывший премьер быть замешан в коррупции или превышении служебных полномочий?
«Боюсь, досконально это выяснить мы сможем только после смены власти. Никто не даст независимых экспертам и юристам ознакомится с материалами уголовного дела, а кому разрешат – то только под подписку о неразглашении», – считает Марголин.
Мог ли Румас провиниться в глазах Лукашенко всего лишь одним известным фотоснимком с супругой на фоне протеста?
«Конечно, мог. У Лукашенко давно есть такая практика: если он отправляет какого-то чиновника в отставку, то затем определенные период пристально следит за ним. Если в течение примерно полугода чиновник ни чем себя в глазах Лукашенко не скомпрометирует, то ему дают теплое местечко. В этот момент, конечно, нужно проявлять особую бдительность. В глазах Лукашенко преступлением выглядит даже то, что Румас стоял и наблюдал за протестом. Так что это, вероятно, ответка, пусть немножко и запоздалая», – полагает Марголин.
В некоторых телеграм-каналах озвучивается версия, что Россия якобы могла рассматривать Румаса как потенциального преемника Лукашенко.
«Определенная логика в этой версии есть. Хотя Лукашенко в принципе не важно, есть у Румаса политические амбиции или нет. Ему достаточно того, что в народе такой вариант рассматривается – поэтому лучше перебдеть, чем не добдеть. Лукашенко считает: он подавил протест и сейчас нужно вырвать сорняки, которые глубоко укоренились, – и все для него будет хорошо. Но я думаю, он сильно ошибается», – отметил Марголин.
«При возвращении в Беларусь будут сидеть с Бабарико в соседних камерах»
Бывший руководитель концерна «Амкодор» Василий Шлындиков в комментарии
Фото: ucpb.org
«Учитывая то, какая паранойя, сегодня существует на вершине власти, это, конечно, можно допустить. Но я думаю, что причина могла быть другая – и заключалась она в каком-то сливе с российской стороны. В России много разных сил и у них это обычная практика: сначала организуют, рассказывают, как будут помогать, а потом решают слить – что был какой-то разговор насчет Румаса», – сказал Шлындиков.
Он добавил:
«Румас в принципе неплохой мужик, лично у меня к нему нет никаких предубеждений».
Что может ждать бывшего руководителю правительства при возвращении в Беларусь?
«Тюрьма. Будут сидеть с Бабарико в соседних камерах. А за что посадить – у нас хорошо научились придумывать», – отметил Шлындиков.
Бывший руководитель концерна «Амкодор» также считает, что и дальше в Беларуси могут возникать дела против известных чиновников.
«Я думаю, следующим будет Сидорский. Если он вернется назад в Беларусь из Москвы, то назад уже может не уехать. Идет зачистка всех возможных вариантов. А русские наверняка рассматривали кандидатуру Сидорского на пост преемника Лукашенко. Так что думаю, нас ждет еще много необъяснимых событий», – сказал Шлындиков.
Напомним, Сергей Сидорский работал премьер-министром Беларуси в 2003-2010 годах, затем трудился министром по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии.
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Какое будущее может ожидать бывшего руководителя правительства?
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