Румас не прошел тест Лукашенко. Следующий на очереди – Сидорский?

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Фото: kremlin.ru

«После отставки Лукашенко пристально следит за чиновниками»







Фото: belgazeta.by

«Его ждет эмиграция, скорее всего. Судя по всему, Румаса своевременно предупредили – дела не возникают на ровном месте, они подспудно развиваются, видимо, кто-то из бывших знакомых дал знать. Не думаю, что в этот момент Румас оказался за пределами страны по случайности», – сказал Марголин.

«Боюсь, досконально это выяснить мы сможем только после смены власти. Никто не даст независимых экспертам и юристам ознакомится с материалами уголовного дела, а кому разрешат – то только под подписку о неразглашении», – считает Марголин.







«Конечно, мог. У Лукашенко давно есть такая практика: если он отправляет какого-то чиновника в отставку, то затем определенные период пристально следит за ним. Если в течение примерно полугода чиновник ни чем себя в глазах Лукашенко не скомпрометирует, то ему дают теплое местечко. В этот момент, конечно, нужно проявлять особую бдительность. В глазах Лукашенко преступлением выглядит даже то, что Румас стоял и наблюдал за протестом. Так что это, вероятно, ответка, пусть немножко и запоздалая», – полагает Марголин.

«Определенная логика в этой версии есть. Хотя Лукашенко в принципе не важно, есть у Румаса политические амбиции или нет. Ему достаточно того, что в народе такой вариант рассматривается – поэтому лучше перебдеть, чем не добдеть. Лукашенко считает: он подавил протест и сейчас нужно вырвать сорняки, которые глубоко укоренились, – и все для него будет хорошо. Но я думаю, он сильно ошибается», – отметил Марголин.

«При возвращении в Беларусь будут сидеть с Бабарико в соседних камерах»







Фото: ucpb.org

«Учитывая то, какая паранойя, сегодня существует на вершине власти, это, конечно, можно допустить. Но я думаю, что причина могла быть другая – и заключалась она в каком-то сливе с российской стороны. В России много разных сил и у них это обычная практика: сначала организуют, рассказывают, как будут помогать, а потом решают слить – что был какой-то разговор насчет Румаса», – сказал Шлындиков.

«Румас в принципе неплохой мужик, лично у меня к нему нет никаких предубеждений».

«Тюрьма. Будут сидеть с Бабарико в соседних камерах. А за что посадить – у нас хорошо научились придумывать», – отметил Шлындиков.

«Я думаю, следующим будет Сидорский. Если он вернется назад в Беларусь из Москвы, то назад уже может не уехать. Идет зачистка всех возможных вариантов. А русские наверняка рассматривали кандидатуру Сидорского на пост преемника Лукашенко. Так что думаю, нас ждет еще много необъяснимых событий», – сказал Шлындиков.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Румас не прошел тест Лукашенко. Следующий на очереди – Сидорский? Какое будущее может ожидать бывшего руководителя правительства?

Сам, по всей видимости, находится за границей, куда он выехал к одному из сыновей на день рождения.поинтересовался у экспертов: какое будущее может ожидать бывшего руководителя правительства?Экономист и член политсовета ОГПв комментарииотметил, что вряд ли Румас рискнет вернуться в страну.Может ли бывший премьер быть замешан в коррупции или превышении служебных полномочий?Мог ли Румас провиниться в глазах Лукашенко всего лишь одним известным фотоснимком с супругой на фоне протеста?В некоторых телеграм-каналах озвучивается версия, что Россия якобы могла рассматривать Румаса как потенциального преемника Лукашенко.Бывший руководитель концерна «Амкодор»в комментарииотметил, что причиной недовольства Румасом со стороны Лукашенко не обязательно могла быть фотография на фоне протестов.Он добавил:Что может ждать бывшего руководителю правительства при возвращении в Беларусь?Бывший руководитель концерна «Амкодор» также считает, что и дальше в Беларуси могут возникать дела против известных чиновников.Напомним,работал премьер-министром Беларуси в 2003-2010 годах, затем трудился министром по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии.