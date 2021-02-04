Фонд BYSOL получил официальный статус благотворительной организации в Фейсбуке. Что это дает?

Источник материала: Салiдарнасць

Крупнейший фонд солидарности в истории Беларуси имеет официальный статус благотворительной организации в Фейсбуке.

Сооснователь фонда BYSOL Андрей Стрижак объясняет , что теперь все сборы можно вести напрямую через официальную страницу фонда.

Кроме того, отменяется стандартная комиссия, которая существует для персональных сборов. Также пользователи, которые празднуют день рождения, могут объявлять сбор в пользу целей фонда.

— Вся наша команда, несмотря на препятствия и атаки, как единый механизм работает на перемены в Беларуси и оказывает помощь белорусам.

Стрижак призвал поддержать тех, кто нуждается в нашей помощи и рассказать друзьям о такой возможности.

С августа по сей день фонд BYSOL выплатил 1,95 млн евро уволенным по политическим причинам, 742,5 тысяч евро перечислил стачкомам, 186,9 тысяч евро перевел на помощь релокантам.

Сегодня фонд BYSOL поддерживает инициативы, которые помогают репрессированным и пострадавшим белорусам.