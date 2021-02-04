|
Фонд BYSOL получил официальный статус благотворительной организации в Фейсбуке. Что это дает?
04.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Крупнейший фонд солидарности в истории Беларуси имеет официальный статус благотворительной организации в Фейсбуке.
Сооснователь фонда BYSOL Андрей Стрижак
Кроме того, отменяется стандартная комиссия, которая существует для персональных сборов. Также пользователи, которые празднуют день рождения, могут объявлять сбор в пользу целей фонда.
— Вся наша команда, несмотря на препятствия и атаки, как единый механизм работает на перемены в Беларуси и оказывает помощь белорусам.
Стрижак призвал
С августа по сей день фонд BYSOL выплатил 1,95 млн евро уволенным по политическим причинам, 742,5 тысяч евро перечислил стачкомам, 186,9 тысяч евро перевел на помощь релокантам.
Сегодня фонд BYSOL поддерживает инициативы, которые помогают репрессированным и пострадавшим белорусам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теперь делать взносы в фонд стало проще.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)