«Всем нужна семья». Волонтеры о том, почему они помогают бездомным животным и как можно стать хозяином «хвоста» на время

Источник материала: Onliner

В Беларуси все еще пытаются навести порядок в такой тонкой сфере, как взаимодействие человека с домашними животными. В середине января были анонсированы ужесточения по административной и уголовной части, что, наверное, и неплохо. Но как будут работать обновленные законы и кто, например, станет искать, а затем и наказывать хозяина, выбросившего на улицу еще вчера любимого пса либо кошку (чипируют питомцев далеко не все)? Ответов на эти вопросы нет, а заработает ли в полную силу система, мы узнаем уже в ближайшие месяцы. И пока государственная машина раскачивается, спасают «бродяг» с улиц по-настоящему неравнодушные люди — волонтеры.





Накормить, пролечить, обогреть, найти «хвостам» временный или постоянный дом — заботы, которые добровольно берут на себя волонтеры помимо основной работы или учебы. Берут, потому что не могут иначе — без помощи человека брошенным и родившимся на улице животным не устроиться в этой жизни.

— Волонтеры стараются объединяться: очень сложно решать вопросы поодиночке: отвезти в клинику, пристроить на передержку, найти нужное лекарство — на все это нужно время и деньги, — рассказывает Милана, которая в составе команды единомышленников под названием adopt_happiness_by спасает «хвостиков» более пяти лет. — Когда начинаешь помогать брошенным животным, то сначала делаешь это сам, консультируясь с более опытными волонтерами, а уже через некоторое время замечаешь, что все больше знакомых подтягиваются, стараются чем-то помочь. У нас все-таки очень добрые люди, и, как правило, ни один клич о помощи не обходится без ответа.

Основная забота волонтеров — поиск нового дома для непородистых, а зачастую и «крупногабаритных» подопечных. С котами дела обычно обстоят веселее, пристроить собаку — задача на несколько недель, а то и месяцев.





— Понятно, что большинство людей хочет себе породистую собаку, с родословной, да еще так, чтобы щенку было буквально пару месяцев. Но любовь собаки одинакова — будь она голубых кровей или обычная дворняжка. Порой и характер у метисов куда лучше. Да и внешне (если кому чрезвычайно важен экстерьер) бывают удивительные красавцы. По-моему, главное — выбрать животное себе по душе, а все остальное — условности. Но, к слову, в приюты попадают и породистые кошки-собаки, так что, увы, даже родословная не гарантирует животному сладкую жизнь, — говорит девушка.

Понятно, что некоторым в принципе сложно решиться на такой шаг — взять домой питомца. Все-таки это ответственность, режим прогулок (если речь про собаку) и дополнительные обязанности. Можно засомневаться в своих силах. Но есть хорошие новости: если вы не уверены в том, что «потянете» нового члена семьи, можно взять «хвост» на передержку. Приюты и волонтеры будут счастливы.

— Это отличный выход. Человек попробует себя в качестве хозяина, а кошка или собака будут пристроены. Пусть даже на несколько месяцев (у кого как получается), но животное уже не в приюте и не на улице, а рядом с заботливым и любящим человеком. На самом деле, это огромная помощь. Наше сообщество волонтеров полностью финансово обеспечивает передержку — сухой или натуральный корм (зависит от животного), ветобслуживание, стерилизация, кинолог по необходимости. Все эти расходы мы берем на себя. Так что временному хозяину надо только выгуливать и вовремя кормить нового питомца.

Сейчас многие работают из дома, а это как раз отличная возможность познакомиться с новым животным, наладить с ним контакт и оставить у себя жить (пусть и временно).

К тому же, если вы поняли, что домашние животные — не ваше, всегда можно его вернуть волонтерам. Это не стыдно и не зазорно, и уж точно гораздо лучше, чем взять питомца, не справиться, а потом выкинуть на улицу. Конечно, отдаем мы животных не первому встречному, а после разговора и выяснения деталей. Плюс всегда следим за судьбой питомца, но чаще всего временные хозяева сами с радостью делятся фотографиями с прогулок, «диванов» и совместных посиделок.

Муна с волшебными глазами

Даша и Муна были созданы друг для друга. У девушки глаза разного цвета, у кошки — тоже. Поэтому, когда в январе прошлого года две яркие души встретились, стало понятно, что расстаться им не суждено.





— Вместе с волонтерами я как-то поехала в загородный приют, чтобы помочь с собаками — убрать, погулять, накормить. Там и увидела Муну. Правда, до этого я с котами дел никогда не имела, поэтому были сомнения. Решила, что возьму ее на передержку, чтобы понять, каково оно. Немного подлечила (у кошки был переломан хвост и забиты носослезные каналы), отогрела. Так прошло два месяца, а потом я поняла, что все — прикипела к Муне душой и сердцем, отдать никому уже не смогу. Так она у меня и осталась, чему я очень рада.

Девушка рассказывает, что на новом месте кошке поначалу было сложно адаптироваться: несколько дней она сидела под столом и не желала выходить, отказывалась есть и пить. Потом потихоньку начала осваивать квартиру: сначала жила в одной комнате, потом стала расширять горизонты. Теперь Муна не боится никого и ничего, чувствуя себя настоящей хозяйкой.







— Я слышала, что многие люди опасаются брать животных на передержку, но совершенно не понимаю почему. Наоборот, у тебя появляется шанс попробовать себя в роли хозяина и, если ничего не получится, с чистой душой вернуть питомца волонтерам. А может быть и так, что благодаря случайности ты познакомишься с питомцем, без которого потом не будешь представлять свою жизнь, — говорит Даша.

Самая красивая собака

Вероника с мужем уже второй год живут вместе с Эльзой. Крупная черно-белая девочка весом под 40 кг появилась в семье вместо давно запланированного корги.





— Компания, где я работаю, на постоянной основе помогает приютам, — рассказывает минчанка. — На очередной фотовыставке я была в качестве волонтера и увидела там Эльзу. Мне она показалась самой красивой собакой на свете, и было очень обидно, что никто не подходит и не смотрит на нее. Через несколько дней я сказала мужу: мы берем собаку из приюта. Правда, немного схитрила — обещала, что Эльза переселяется к нам на время, но в душе уже знала, что навсегда.

Вероника не скрывает: Эльза — барышня с характером. За время жизни в приюте она обрела «стайные» привычки, плюс вообразила себя великим охотником.

— Если на прогулке она нападала на след зайца или белки, то это было настоящее злоключение: она рвала, тянула, шла напролом. Никого, правда, так ни разу и не поймала, но в душе очень к этому стремилась. Понимая, что с прогулками сложности, мы стали посещать занятия с кинологом (от приюта бесплатно), и постепенно поведение собаки начало меняться. Сейчас с ней гулять гораздо проще. Плюс оказалось, что она очень любит процесс дрессировки. К слову, когда мы ее только взяли, я опасалась, что дома будет погрызена вся мебель, но нет — пострадали только совок, одна книжка и тапок.









Собака — это такой друг, которому все равно, где ты работаешь, что на тебе надето, сколько у тебя денег. Понимаю, что это шаблонная фраза, но так оно и есть. К тому же без хозяина любая собака как будто не цельная, мои слова поймут, наверное, те, кто бывает в приютах. Абсолютно всем на этой земле важно иметь семью, — заключает девушка.

Евгений и ласковая Ласка

Повезло найти временного хозяина и замечательной Ласке.





— В Instagram у кого-то из блогеров увидел информацию о том, что приютским питомцам нужны хозяева, — вспоминает один из октябрьских дней Евгений. — Уже на следующий день сел в машину и поехал за город. Думал, что стану хозяином для другой собаки, но ее не удалось словить, а Ласка сама пошла. Ну и отлично.

Ласка — просто замечательная собака: дома не шкодит, гуляет хорошо, очень спокойная, ласковая и не агрессивная. С ней вообще нет никаких проблем. Увы, оставить себе ее не могу, так как собираюсь уезжать за границу, но даже зная это, решил: если есть возможность хотя бы на несколько месяцев выручить собаку и волонтеров, значит, надо это сделать.









К сожалению, бездомных животных в нашей стране очень много. Если вы хотите стать временным или постоянным хозяином для пока бездомного «хвостика», переходите по ссылке и знакомьтесь с претендентами на ваше сердечко.