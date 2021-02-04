Источник материала: Хартия'97

У Лукашенко отрицательный рейтинг доверия в Украине 8 4.02.2021, 17:08

Опрос провел Киевский международный институт социологии.

Александру Лукашенко не доверяет более половины опрошенных украинцев — 53,6% (за последние полгода много украинцев разочаровалось в белорусском диктаторе — из-за результатов выборов и жесткого подавления протестов), сообщает euroradion.fm

Худшая ситуация предсказуемо у российского президента Владимира Путина — почти 80% недоверия. Всеукраинский опрос общественного мнения в этом году провел Киевский международный институт социологии.

Кстати, если у президента США Джо Байдена только 26,7% доверия у опрошенных украинцев, то недоверие составляет лишь 23,3%. У президента Франции Эммануэля Макрона соответственно 26,2 и 23,2%. Вот и получается у Александра Григорьевича баланс доверия-недоверия - «17,6%».

Отметим, что долгое время Лукашенко был довольно популярным политиком в Украине, однако августовские события показали нашим южным соседям его истинное лицо.

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