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Планшетов не будет: стало известно, что подарят делегатам ВНС
04.02.2021 17:51 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 фев – Sputnik. Делегаты шестого Всебелорусского народного собрания получат традиционные подарки, их список был опубликован в официальном Telegram-канале ВНС.
Собрание состоится в Минске 11 и 12 февраля. На мероприятие приедут 2700 участников, которых выбрали районные и городские Советы депутатов, а также крупные общественные объединения.
"Представляем вашему вниманию арсенал делегата. Все скромно, без лишней показухи. Скромность, она, как известно, украшает", – говорится в сообщении.
Делегаты, приехавшие на пятое собрание в Минск, получат:
Напомним, делегаты
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Делегатам собрания подарят сумки, брошюры и канцелярские принадлежности – гаджетов, как в 2016 году, не будет.
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