Планшетов не будет: стало известно, что подарят делегатам ВНС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 фев – Sputnik. Делегаты шестого Всебелорусского народного собрания получат традиционные подарки, их список был опубликован в официальном Telegram-канале ВНС.

Собрание состоится в Минске 11 и 12 февраля. На мероприятие приедут 2700 участников, которых выбрали районные и городские Советы депутатов, а также крупные общественные объединения.

"Представляем вашему вниманию арсенал делегата. Все скромно, без лишней показухи. Скромность, она, как известно, украшает", – говорится в сообщении.

Делегаты, приехавшие на пятое собрание в Минск, получат:

портфель с государственным флагом

большой органайзер

сувенирный блокнот

две ручки в коробочке

брошюру с основными положениями проекта программы социально-экономического развития Беларуси на 2021 – 2025 годы

комплект медицинских масок и средство для дезинфекции

Напомним, делегаты пятого собрания в 2016 году получили более ценные подарки – кроме портфеля с канцелярскими принадлежностями им вручили планшеты Samsung Galaxy Tab A 7.0 (на тот момент их стоимость составляла около 400 рублей).

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