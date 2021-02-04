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Планшетов не будет: стало известно, что подарят делегатам ВНС

04.02.2021 17:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 фев – Sputnik. Делегаты шестого Всебелорусского народного собрания получат традиционные подарки, их список был опубликован в официальном Telegram-канале ВНС.

Собрание состоится в Минске 11 и 12 февраля. На мероприятие приедут 2700 участников, которых выбрали районные и городские Советы депутатов, а также крупные общественные объединения.

"Представляем вашему вниманию арсенал делегата. Все скромно, без лишней показухи. Скромность, она, как известно, украшает", – говорится в сообщении.

Делегаты, приехавшие на пятое собрание в Минск, получат:

  • портфель с государственным флагом
  • большой органайзер
  • сувенирный блокнот
  • две ручки в коробочке
  • брошюру с основными положениями проекта программы социально-экономического развития Беларуси на 2021 – 2025 годы
  • комплект медицинских масок и средство для дезинфекции

Напомним, делегаты пятого собрания в 2016 году получили более ценные подарки – кроме портфеля с канцелярскими принадлежностями им вручили планшеты Samsung Galaxy Tab A 7.0 (на тот момент их стоимость составляла около 400 рублей).

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Теги: Минск
 
 
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Делегатам собрания подарят сумки, брошюры и канцелярские принадлежности – гаджетов, как в 2016 году, не будет.
 
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