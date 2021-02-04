В Гомеле столкнулись две легковушки - три человека в больнице

Источник материала: Tut.by

В Гомеле на перекрестке столкнулись Opel и Honda — пострадали три человека, сообщили в ГАИ.



Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

ДТП произошло утром 4 февраля. 38-летний водитель Honda двигался по улице Свиридова в направлении Крупской. На перекрестке он не уступил дорогу Opel, который выехал на перекресток на мигающий зеленый сигнал светофора.

В результате ДТП водители и 49-летняя пассажир Opel получили травмы, они в больнице.