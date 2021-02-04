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В Гомеле столкнулись две легковушки - три человека в больнице

04.02.2021 17:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле на перекрестке столкнулись Opel и Honda — пострадали три человека, сообщили в ГАИ.


Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

ДТП произошло утром 4 февраля. 38-летний водитель Honda двигался по улице Свиридова в направлении Крупской. На перекрестке он не уступил дорогу Opel, который выехал на перекресток на мигающий зеленый сигнал светофора.

В результате ДТП водители и 49-летняя пассажир Opel получили травмы, они в больнице.

 
Теги: Гомель
 
 
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Водители и 49-летняя пассажир Opel получили травмы, они в больнице.
 
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