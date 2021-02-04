Ученые назвали возрастную группу, которая распространяла коронавирус активнее других

Источник материала: Tut.by

Главными распространителями COVID-19 в США осенью 2020 году назвали взрослых в возрасте 20−49 лет (и в особенности взрослых в возрасте 35−49 лет). К такому выводу пришли ученые Имперского колледжа Лондона. Работа опубликована в журнале Science, пишет EurekaAlert .



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Авторы использовали данные смартфонов 10 миллионов пользователей в США, чтобы проанализировать места посещений у инфицированных и их контакты. Назвав возрастную группу от 20 до 49 лет «основной движущей силой эпидемии в США», ученые предложили задуматься о дополнительных мерах профилактики, на нее нацеленных.

Авторы работы подчеркнули, что открытие осенью школ, вопреки сложившемуся представлению о роли детей и подростков в распространении инфекции, существенно не изменило ее динамику.