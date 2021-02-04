YouTube удалил клип группы «Ласковый май» «Седая ночь» и песню «От белых роз»

Источник материала: Tut.by

Сегодня с YouTube был удален клип на песню «Седая ночь» группы «Ласковый май», ранее платформа удалила песню «От белых роз». Это случилось после жалоб продюсера группы Андрея Разина, с которым Юрий Шатунов продолжает судиться за права на многие хиты «Ласкового мая». Об этом Юрий сообщил в соцсетях.



Фото: uznayvse.ru

Шатунов написал в Instagram:

— Сегодня на моем YouTube-канале был заблокирован видеоклип на песню «Седая ночь» (автор музыки и слов Сергей Кузнецов). Очередная провокация со стороны Андрея Разина с помощью американской компании World Media Alliance Label inc с целью надавить на меня. Таким образом Разин воплощает свои угрозы в действия по удалению моего творчества из интернета.

Продюсер «Ласкового мая» действительно предупреждал о блокировке канала Юрия Шатунова после того, как в прошлом году Шатунову запретили исполнять старые песни группы. «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» и другие хиты «Ласкового мая» — визитная карточка Юрия, однако суд признал, что права на песни, в том числе на фонограммы, принадлежат компании «Честная музыка».

По последней информации Юрий Шатунов пытается обжаловать это решение суда и подал кассационную жалобу.