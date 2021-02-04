На торги выставили участки для стройки домов в пределах 13 километров от МКАД (фото и цены)

Источник материала: Tut.by

Новый земельный аукцион по минскому району назначен на 26 февраля . На торги выставлено 27 участков. В свежем обзоре Realt.by показывает, какую землю можно купить в пределах 13 километров от МКАД.

Копище, участок № 1 (Лот № 1)

Копище — одна из самых многолюдных деревень под Минском. Именно здесь возводится жилой комплекс «Новая Боровая», где уже живет порядка 15 тысяч человек. Если масштабы многоквартирного строительства в деревне впечатляющие, то купить участок для частного жилья здесь непросто. Земельные наделы разыгрывают редко, и стоят они, как правило, недешево. Однако 26 февраля такая возможность будет. На торги выставили участок № 1 площадью 8,61 сотки.









Земельный надел находится в квартале частного жилья. Участок небольшой, но ровный и удобный для строительства, подъезд асфальтирован, коммуникации есть, городская инфраструктура рядом.









Площадь участка — 8, 61 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — 60 тысяч рублей;

Координаты участка: 53°57'33.4"N 27°40'16.4"E;

Расстояние до МКАД: 2,5 км.

Лесковка, участок № 4 (Лот № 2)

В Лесковке на торги выставили участок площадью 13,98 сотки. Подъезд к площадке организован с двух улиц, по соседству жилые и строящиеся дома (смежный участок пока пустует).









Территория земельного надела ровная, удобная для строительства, есть возможность подключить электричество, газ и воду. До МКАД отсюда не более 9 километров.









Площадь участка — 13,98 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — 60 тысяч рублей;

Координаты участка: 53°59'44.7"N 27°43'01.7"E;

Расстояние до МКАД: 8,9 км.

Малиновка, участок № 5 (Лот № 3)

Участок в деревне Малиновка — самый дорогой лот предстоящего аукциона, торги за него начнутся с 65 тысяч рублей. Выделен земельный надел в квартале нового коттеджного жилья, площадка ранее не осваивалась, ближайшие соседи строятся.









До МКАД отсюда 6,8 километра, в деревне есть газ, вода и электричество, подъезд к участку асфальтирован.









Площадь участка — 15 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка — 65 тысяч рублей;

Координаты участка: 54°00'16.3"N 27°38'25.5"E;

Расстояние до МКАД: 6,8 км.

Колодищи, квартал 7107, участок № 3 (Лот № 11)

В Колодищах на этот раз разыграют 15 соток земли в квартале 7107. Участок находится вблизи главной артерии района — улицы Энтузиастов. Сегодня площадка выглядит как лесополоса: территория холмистая, заросшая взрослыми деревьями.









Практически до самого участка ведет асфальтированная дорога, подъезд — гравийка. Из коммуникаций есть все необходимое: электричество, газ, вода. Рядом жилые и строящиеся коттеджи.









Площадь участка — 15,08 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — 39 тысяч рублей;

Координаты участка: 53°54'09.2"N 27°48'45.1"E;

Расстояние до МКАД: 12,4 км.

Щомыслица, участок № 3 (Лот № 27)

В Щомыслице на торги выставили участок № 3. Площадь земельного надела 8,89 сотки, стартовая цена — 35 250 рублей. Населенный пункт находится в 3,6 километра от МКАД, из коммуникаций здесь заявлена только вода, на соседней улице есть электричество.









Почти до самого участка можно доехать по асфальту. Сосед слева уже построился, участок справа пока пустует.









Площадь участка — 8,89 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — 35 250 рублей;

Координаты участка: 53°49'12.1"N 27°26'27.2"E;

Расстояние до МКАД: 3,6 км.