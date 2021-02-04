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На «Пушкинской» перевернулась Lada Largus
Источник материала: Tut.by
Возле станции метро «Пушкинская» перевернулся автомобиль. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
Происшествие случилось днем 4 февраля. Судя по всему, водитель Lada Largus не справился с управлением. На месте ДТП работали спасатели и медики. Информации о пострадавших пока нет.
Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГАИ.
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Информации о пострадавших пока нет.
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