|
Пропавший в Ялте белорус найден погибшим
Источник материала: Навiны
Завершены поиски 38-летнего Алексея Сергеева, который пропал в Ялте.
Молодой мужчина находился в Крыму на заработках. 1 октября ушел из местной городской больницы в неизвестном направлении и пропал.
Накануне стало известно, что мужчина найден погибшим. Обстоятельства смерти выясняют местные правоохранители.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завершены поиски 38-летнего Алексея Сергеева, который пропал в Ялте.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)