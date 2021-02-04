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Пропавший в Ялте белорус найден погибшим

04.02.2021 18:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Завершены поиски 38-летнего Алексея Сергеева, который пропал в Ялте.

Пропавший в Ялте белорус найден погибшим

Молодой мужчина находился в Крыму на заработках. 1 октября ушел из местной городской больницы в неизвестном направлении и пропал.

Накануне стало известно, что мужчина найден погибшим. Обстоятельства смерти выясняют местные правоохранители.

 
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Завершены поиски 38-летнего Алексея Сергеева, который пропал в Ялте.
 
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