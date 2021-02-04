Официально: геодинамическая активность в районе БелАЭС не зарегистрирована

В результате исследований в районе строительства Белорусской АЭС не зарегистрировано геодинамической активности, заявил на пресс-конференции 4 февраля в Минске заведующий геофизической обсерваторией Центра геофизического мониторинга Национальной академии наук (НАН) Аркадий Аронов.





Ученый напомнил, что изыскания проводились в соответствии с мероприятиями национального плана по итогам стресс-тестов БелАЭС, один из разделов которого касается неблагоприятных природных явлений, в том числе землетрясений.

«Беларусь в сейсмическом отношении расположена, наверное, в одном из самых спокойных мест на нашей Земле, — сказал он. — Однако события в марте 2011 года в Японии, которые привели к катастрофе на атомной станции «Фукусима», заставили пересмотреть ряд взглядов на то, каким образом относиться к этому вопросу даже в сейсмически спокойных областях, где расположены АЭС».

По его словам, в соответствии с нацпланом было решено среди прочего оценить активность Ошмянского разлома, оптимизировать и модернизировать сеть сейсмоконтроля в районе БелАЭС, а также изучить природу Гудогайского землетрясения 1908 года.

«Это достаточно сильное сейсмическое событие, наиболее близкое по расположению к атомной станции, хотя о природе этого землетрясения идет очень много споров, дискуссий, — отметил ученый. — Это сложная вещь — заниматься изучением природы исторического землетрясения. Оно не было зарегистрировано инструментально, только по одному литературному источнику, однако нельзя отбрасывать факт, что это землетрясение было, это надо учитывать, поскольку это связано со строительством особо ответственного объекта».

«Мы провели дополнительные исследования, поставили в 2020 году еще две станции — прямо в эпицентральной зоне в Лоше (деревня в Островецком районе. — БелаПАН.). Должен сказать, что геодинамической активности мы не зарегистрировали», — сказал он.

Результаты исследований, в том числе по Гудогайскому землетрясению, были использованы при создании альтернативной сейсмотектонической модели — составной части расчета кривых сейсмической опасности, на основе которых разрабатывается вероятностный анализ безопасности.

«Та модель, которая была первоначально сделана для расчета сейсмических опасностей, в основном предусматривала корреляционные связи, основанные на дешифрировании космических снимков, — сообщил Аронов. — Мы же использовали дополнительно детерминистический анализ, в который привлекли данные по геологии, геофизике, геодезии, а также определили зоны возникновения очагов землетрясений, как на территории Беларуси, так и Литвы, Латвии и России».

«Все это легло в основу альтернативной сейсмотектонической модели, которая была передана для расчетов кривых сейсмической опасности в Институт физики Земли [Российской академии наук], и которая дополнила уже существующую модель. После чего были проведены расчеты сейсмической опасности, и перерасчитан вероятностный анализ», — добавил ученый.

Ведущий инженер отдела надежности и анализа безопасности Белорусской АЭС Николай Карпенко подчеркнул, что «полученные результаты соответствуют нормативным критериям». «Они переданы в Госатомнадзор для прохождения соответствующих экспертных оценок. На данный момент мы все нормативы в этой части выполняем», — сказал представитель станции.

Консультант департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) Олег Соболев подтвердил, что БелАЭС передала ядерному регулятору новый сейсмический вероятностный анализ безопасности с уточненными данными по площадке БелАЭС — в конце прошлого года.