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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 5 знаков Зодиака, обладающих деловой хваткой и предпринимательской жилкой Астрологи рекомендуют тельцам проявить свои способности в таких сферах, как недвижимость.

Одними из ярких черт характера представителей зодиакального знака является упёртость и целеустремлённость. Именно благодаря этим качествам они достигают определённых успехов. В том числе и в бизнесе.Представители созвездия трудолюбивы, они знают, как надо обращаться с деньгами, и каким способом их заработать. Добиться определённого уровня достатка им удаётся благодаря продуманному плану действий. Тельцы работают на перспективу.Желание иметь материальный достаток и стабильность, подталкивает представителей зодиакального созвездия трудиться, не покладая рук.Астрологи рекомендуют тельцам проявить свои способности в таких сферах, как недвижимость, дизайн интерьера и ландшафта, парикмахерское мастерство, мебельное производство, массаж и косметологические услуги.Характеризует представителей зодиакального знака скрупулёзность и практичность. Они относятся ответственно не только к своим профессиональным обязанностям, но и деньгам. Вряд ли среди Дев можно встретить транжиру, спускающего всё до копейки.Главными качествами представителей знака являются работоспособность и анализ доходов и трат. Благодаря им и достигается финансовое благополучие и стабильность. Осторожность и расчётливость помогает избегать сомнительных сделок и уловок мошенников.Астрологи рекомендуют Девам проявить свои способности в финансовой сфере – бухгалтерия, аудит, банковское дело. Позволят открыть потенциал и коммерческие проекты, связанные с интернет-магазином, здравоохранение или сфера услуг.Помогает добиваться материальных высот представителям знака дисциплинированность, исполнительность и упорство. Козероги настойчивы в своих действиях, и редко отступают от принятых и взвешенных решениях.Представители зодиакального знака могут работать не на скорость, а на качество. За это их ценят в профессиональной сфере. Уверенность в собственных силах и возможностях, позволяет достигать поставленных целей, как бы не был труден путь к ним.Астрологи рекомендуют Козерогам реализовать свой потенциал в следующих направлениях: инженерное дело, страхование, бухгалтерские услуги, строительство и ремонт. По зубам окажется и организация различных мероприятий.Представителям знака помогает справляться с поставленными задачами, и преодолевать трудности на пути к успеху, огромный запас энергии. Именно благодаря ему они берутся за сложные задачи, доводят проблемные дела до логического завершения.Представители знака не боятся ответственности. Их цель – быстрее добиться результата. Предприимчивость и нацеленность на успех любой ценой помогает оставлять конкурентов далеко за спиной.Астрологи рекомендуют Овнам проявлять свои таланты в спорте, строительстве, садоводческой сфере, проектировании или сборе машин и любых механизмов. Представители знака могут добиться успеха в любой работе.Смогут добиться успеха и материального достатка только те представители созвездия, кто проявит аналитический склад ума, и готов анализировать перспективы и вероятные риски.Основным «тормозящим» фактором на пути к финансовой стабильность являются приступы лени и апатии. Несмотря на это, представители зодиакального знака в самые трудные моменты жизни могут проявить гибкость ума, и выбрать высокооплачиваемое направление для деятельности.Астрологи рекомендуют Скорпионам направить свои таланты в финансовую и обучающую сферы. Курсы повышения квалификации, различные тренинги, игра на бирже – это только малый перечень того, где представители знака могут улучшить своё материальное положение. Впрочем, по силам окажется автомобильный бизнес, и сферы, связанные с техникой.