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«С прискорбием сообщаем, что на 56-м году скоропостижно ушел из жизни заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации БСМП №1, ассистент кафедры ОмГМУ, кандидат медицинских наук Максимишин Сергей Валентинович», — говорится в сообщении.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Омске внезапно умер замглавврача больницы, где лечили Навального Сергей Максмишин работал в больнице скорой медицинской помощи №1 с 1992 года.

О смерти Максимишина написано на сайте больницы.работал в больнице скорой медицинской помощи №1 с 1992 года. Как отметили в больнице, под его руководством в учреждении создавались методики по лечению пациентов с острыми нарушениями мозгового обращения, находящихся в критическом состоянии. Министр здравоохранения Омской областивыразил соболезнования родным и близким Максимишина.был госпитализирован 20 августа после экстренной посадки его самолета на пути из Томска в Москву. Врачи скорой помощи ввели оппозиционеру антидот и доставили в больницу №1. Российские медики диагностировали резкое понижение уровня сахара в крови, которое было вызвано нарушением обмена веществ. Через два дня Навального доставили в берлинскую клинику Charite, где он пришел в себя.The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel выпустили расследование, согласно которому Навальный с большой степенью вероятности был отравлен агентами ФСБ.