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“За годы наблюдений, нам удалось обнаружить, что наиболее виртуозно матерятся те люди, которые имеют достаточно хорошее образование и большой словарный запас. Произнося матерные слова они дают себе полный отчёт в их использовании. Кроме этого, ругающиеся матом люди, чаще всего отличаются искренностью и более четны в отношениях с другими людьми”, – поделился Тимоти Джей.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Матерные слова могут быть признаком высокого интеллекта и искренности Крепкий мат может помочь легче справиться с болью.

Профессор психологиииз Массачусетского колледжа гуманитарных наук на протяжении почти сорока лет изучал данный вид “разговорного жанра”. По его мнению, не всегда человек, использующий при разговоре матерные слова, является низкообразованной и невоспитанной личностью.Кроме того, что как доказано многочисленными научными исследованиями, крепкий мат может помочь легче справиться с болью, использование матерных слов помогает многим людям избавиться от негативных эмоций, что в свою очередь исключает в ряде случаев наличие физического контакта (драки), ну и, естественно, снижает последствия стрессовой ситуации. Однако при этом профессор всё же рекомендует не особо увлекаться такими “крепкими словечками”, чтобы окончательно не засорить свою речь.