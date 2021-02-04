ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Матерные слова могут быть признаком высокого интеллекта и искренности

04.02.2021 18:05 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Матерные слова могут быть признаком высокого интеллекта и искренности
Иллюстративное фото
Люди, постоянно пользующиеся во время разговора словами из ненормативной лексики, чаще всего вызывают у окружающих недоумение и другие неприятные ощущения. Последние исследования экспертов в области психологии показали, что люди, которые могут виртуозно материться, скорее всего имеют хорошее образование и обладают достаточно высоким интеллектом, сообщает Daily Mail.

Профессор психологии Тимоти Джей из Массачусетского колледжа гуманитарных наук на протяжении почти сорока лет изучал данный вид “разговорного жанра”. По его мнению, не всегда человек, использующий при разговоре матерные слова, является низкообразованной и невоспитанной личностью.

“За годы наблюдений, нам удалось обнаружить, что наиболее виртуозно матерятся те люди, которые имеют достаточно хорошее образование и большой словарный запас. Произнося матерные слова они дают себе полный отчёт в их использовании. Кроме этого, ругающиеся матом люди, чаще всего отличаются искренностью и более четны в отношениях с другими людьми”, – поделился Тимоти Джей.


Кроме того, что как доказано многочисленными научными исследованиями, крепкий мат может помочь легче справиться с болью, использование матерных слов помогает многим людям избавиться от негативных эмоций, что в свою очередь исключает в ряде случаев наличие физического контакта (драки), ну и, естественно, снижает последствия стрессовой ситуации. Однако при этом профессор всё же рекомендует не особо увлекаться такими “крепкими словечками”, чтобы окончательно не засорить свою речь.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Крепкий мат может помочь легче справиться с болью.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пропавший в Ялте белорус найден погибшим
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by