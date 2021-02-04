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Это точно она? Татьяну Буланову не узнали на фото без макияжа

04.02.2021 18:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Татьяна Буланова нечасто балует поклонников снимками с отдыха, предпочитая показывать себя только в сценическом образе. Однако недавно она сделала исключение и продемонстрировала, как выглядит без укладки и макияжа.

Это точно она? Татьяну Буланову не узнали на фото без макияжа

Татьяна Буланова, несмотря на то что ей исполнился 51 год, прекрасно выглядит и восхищает поклонников цветущим видом. Однако певица старается не появляться перед публикой без яркого макияжа и укладки. Исключение она сделала во время отпуска в Карелии. В микроблоге артистки появилось фото, на котором она позирует с другом.

Это точно она? Татьяну Буланову не узнали на фото без макияжа

Татьяна на снимке обнимает близкого приятеля Владимира Быстрова. Певица и футболист сидят за столом, на котором стоят чашки с чаем. Исполнительница, одетая в серую кофту и джинсы, позирует без макияжа. Вероятно, в отпуске она предпочитает не пользоваться косметикой. Однако поклонники Татьяну в таком образе узнали не сразу, многие даже подумали, что звезда решилась на пластическую операцию. Другие считают, что артистка просто выглядит сонной, поэтому кажется не такой яркой, как на других снимках.

Это точно она? Татьяну Буланову не узнали на фото без макияжа

Многие обратили внимание, что губы Татьяны кажутся более объемными, чем раньше. Возможно, она решилась на их увеличение с помощью инъекций. Подписчики считают, что на эксперименты с внешностью певица могла решится ради молодого возлюбленного, с которым живет вместе уже год. По заверениям друзей знаменитости, Татьяна абсолютно счастлива с избранником.
 
 
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Певица продолжает восхищать поклонников цветущим видом.
 
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