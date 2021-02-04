Источник материала: UDF

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Это точно она? Татьяну Буланову не узнали на фото без макияжа Певица продолжает восхищать поклонников цветущим видом.

, несмотря на то что ей исполнился 51 год, прекрасно выглядит и восхищает поклонников цветущим видом. Однако певица старается не появляться перед публикой без яркого макияжа и укладки. Исключение она сделала во время отпуска в Карелии. В микроблоге артистки появилось фото, на котором она позирует с другом.Татьяна на снимке обнимает близкого приятеля. Певица и футболист сидят за столом, на котором стоят чашки с чаем. Исполнительница, одетая в серую кофту и джинсы, позирует без макияжа. Вероятно, в отпуске она предпочитает не пользоваться косметикой. Однако поклонники Татьяну в таком образе узнали не сразу, многие даже подумали, что звезда решилась на пластическую операцию. Другие считают, что артистка просто выглядит сонной, поэтому кажется не такой яркой, как на других снимках.Многие обратили внимание, что губы Татьяны кажутся более объемными, чем раньше. Возможно, она решилась на их увеличение с помощью инъекций. Подписчики считают, что на эксперименты с внешностью певица могла решится ради молодого возлюбленного, с которым живет вместе уже год. По заверениям друзей знаменитости, Татьяна абсолютно счастлива с избранником.