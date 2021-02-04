В Беларуси появились еще два политзаключенных

Источник материала: Салiдарнасць

Правозащитники требуют немедленного освобождения политзаключенных Стефана Лазовика и Виктора Лосика.

Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

В совместном заявлении белорусских правозащитных организаций говорится:

«Стефан Лазовик был задержан сотрудниками МВД 16 сентября 2020 года по подозрению в причастности к нанесению протестных надписей «Он проиграл и стал убивать. Скот уходи!» 12 августа 2020 года на одном из остановочных пунктов города Горки.

Уголовное дело изначально было возбуждено прокуратурой Горецкого района по ст. 341 УК. Под давлением следователей Стефан Лазовик признал причастным к нанесению этих надписей, но когда 29 октября 2020 года он отказался по просьбе следователей еще и записать видео с раскаяниями в совершенном, прокуратора переквалифицировала обвинение на ч. 1 ст. 339 УК (Хулиганство).

26 ноября 2020 года суд Горецкого района приговорил Стефана Лазовика к одному году лишения свободы с направлением в колонию общего режима. Стефан Лазовик был наблюдателем во время президентских выборов и активно участвовал в поствыборных протестных акциях.

7 декабря 2020 года в поселке Хатежино Минского района сотрудниками МВД был задержан Виктор Лосик, который обвиняется в том, что повесил на мосту чучела с фотографиями министра внутренних дел и председателя избирательной комиссии Хатежинского участка для голосования с надписью «Не забудем, не простим!», а также в нанесении изображений с белорусским национальным гербом «Погоня» на сооружениях и опорах моста.

Ему было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 339 (Хулиганство) и ст. 341 УК (Осквернение сооружений и порча имущества) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО г. Жодино.

Написание надписей «Он проиграл и стал убивать. Скот уходи!» и «Не забудем, не простим!», а также размещение чучел с изображениями министра и председателя избирательной комиссии свидетельствуют об их явно протестном содержании.

Как следует из показаний самих задержанных, целью поступков было выражение своего протеста и несогласия с результатами президентских выборов.

Таким образом эти действия нельзя квалифицировать как хулиганство».

Правозащитники считают лишение свободы Стефана Лазовика и Виктора Лосика политически мотивированным, а самих Стефана Лазовика и Виктора Лосика политическими заключенными.

Представители правозащитных организаций Беларуси, среди которых правозащитный центр «Весна», Белорусский документационный центр; Белорусский Хельсинкский комитет, Центр правовой трансформации Lawtrend, Белорусский ПЕН-центр и другие, требуют немедленного и безусловного освобождения из-под стражи Стефана Лазовика и Виктора Лосика, прекращения уголовного преследования в отношении них.

Также правозащитники требуют немедленного освобождения всех политзаключенных и прекращения политических репрессий в стране.