На развязке МКАД самосвал ушел в неуправляемый занос и столкнулся с Nissan (видео)

Источник материала: Onliner

В Госавтоинспекции рассказали об аварии, которая произошла сегодня на развязке МКАД в районе улицы Уборевича. Как мы уже сообщали, там самосвал столкнулся с Nissan. Легковой автомобиль серьезно поврежден как раз в области водительского места, как оказалось, человек, который им управлял, получил травмы в результате случившегося ДТП.

Как сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Ленинского РУВД г. Минска Ангелина Волосарь, водитель автомобиля МАЗ, по предварительной информации, двигаясь со стороны улицы Уборевича в направлении Новодворской круговой развязки, не учел погодные и метеорологические условия, ушел в неуправляемый занос. После этого самосвал выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Nissan, движущимся во встречном направлении.

В результате ДТП водитель автомобиля Nissan получил травмы и был доставлен в учреждение здравоохранения.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД г. Минска, представители СК, специалист управления ГКСЭ по г. Минска.





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