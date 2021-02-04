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На развязке МКАД самосвал ушел в неуправляемый занос и столкнулся с Nissan (видео)
Источник материала: Onliner
В Госавтоинспекции рассказали об аварии, которая произошла сегодня на развязке МКАД в районе улицы Уборевича. Как мы уже сообщали, там самосвал столкнулся с Nissan. Легковой автомобиль серьезно поврежден как раз в области водительского места, как оказалось, человек, который им управлял, получил травмы в результате случившегося ДТП.
Как сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Ленинского РУВД г. Минска Ангелина Волосарь, водитель автомобиля МАЗ, по предварительной информации, двигаясь со стороны улицы Уборевича в направлении Новодворской круговой развязки, не учел погодные и метеорологические условия, ушел в неуправляемый занос. После этого самосвал выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Nissan, движущимся во встречном направлении.
В результате ДТП водитель автомобиля Nissan получил травмы и был доставлен в учреждение здравоохранения.
На данный момент на месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД г. Минска, представители СК, специалист управления ГКСЭ по г. Минска.
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В Госавтоинспекции рассказали об аварии, которая произошла сегодня на развязке МКАД в районе улицы Уборевича. Как мы уже сообщали, там самосвал столкнулся с Nissan....
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