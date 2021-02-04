131 авария и низкое качество расследования инцидентов. Минжилкомхоз о текущей обстановке

Источник материала: Onliner

Минжилкомхоз будет детально рассматривать все аварийные ситуации и анализировать причины их возникновения. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель. По информации руководителя министерства, комплекс мер по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период позволил обеспечить устойчивое функционирование систем жизнеобеспечения населения, чрезвычайных ситуаций не было зафиксировано.

— Вместе с тем с начала текущего года на объектах системы ЖКХ произошла 131 авария (на объектах водоснабжения — 102, в системах водоотведения — 1 и 28 — в системах теплоснабжения). Расследования аварий сегодня — низкого качества. И уже назрела необходимость выстроить систему этих расследований, чтобы принципиально разбираться в причинах возникновения инцидентов, — отметил министр.

По мнению Андрея Хмеля, есть недоработки и в устранении самих аварий, поэтому учения по устранению прорывов тепловых сетей должны активно продолжаться. «С настоящего времени все аварийные ситуации будут детально рассматриваться в Минжилкомхозе. Причины возникновения аварий тоже будут тщательно анализироваться. И при разработке программы подготовки к следующему осенне-зимнему периоду все эти нюансы нужно учесть», — подчеркнул глава ведомства.