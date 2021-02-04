«Белавиа» возобновляет рейсы в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону и учащает полеты в Москву

Источник материала: Onliner

Авиакомпания «Белавиа» возобновляет полеты в Санкт-Петербург с 12 февраля и в Ростов-на-Дону — с 13 февраля. Кроме того, будет увеличено количество полетов между столицами двух стран.

Вылет в Санкт-Петербург из Минска по пятницам в 8:25, обратно из Санкт-Петербурга — в 10:30.

Улететь в Ростов-на-Дону можно будет с субботы в 23:30, по воскресеньям из Ростова-на-Дону — в 3:15.

Перелет в одну сторону экономклассом до Питера обойдется в 501,79 рубля, до Ростова дороже — 616,79 рубля.

Минск — Москва — Минск теперь летает по понедельникам, средам, четвергам (новый день!), пятницам и воскресеньям (новый день!) с вылетом из Минска в 12:35 и прибытием в аэропорт Домодедово в 13:55. Обратный рейс будет осуществляться в 14:45 с прибытием в Национальный аэропорт Минск в 16:05.

Напоминаем, независимо от возраста, прибывающие или следующие транзитом через территорию Российской Федерации должны иметь медицинский сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19, сделанном не ранее чем за 72 часа до прибытия.

Не хотите летать? Вот цены на поезд.