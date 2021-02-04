Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 поделились музыкой из игры

Источник материала: Onliner

Украинские разработчики из GSC Game World на официальном YouTube-канале будущей игры S.T.A.L.K.E.R. 2 опубликовали еще одну композицию из саундтрека игры. Она называется «Zone Dreams» («Сны Зоны»).

«Зона… Загадочное и непредсказуемое место. Сколько времени займет дорога? Вы можете вернуться в безопасное место через неделю или вернуться обратно через месяц. Если вы вообще выберетесь живым», — таким текстовым описанием сопровождается новый саундтрек.

Ранее команда опубликовала на YouTube композицию «108 Bit of the Zone» («108 бит Зоны»).

Когда состоится релиз S.T.A.L.K.E.R. 2, еще неизвестно. Пока известно, что игра выйдет на Xbox Series X|S и PC.