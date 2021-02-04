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Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 поделились музыкой из игры

04.02.2021 18:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Украинские разработчики из GSC Game World на официальном YouTube-канале будущей игры S.T.A.L.K.E.R. 2 опубликовали еще одну композицию из саундтрека игры. Она называется «Zone Dreams» («Сны Зоны»).

«Зона… Загадочное и непредсказуемое место. Сколько времени займет дорога? Вы можете вернуться в безопасное место через неделю или вернуться обратно через месяц. Если вы вообще выберетесь живым», — таким текстовым описанием сопровождается новый саундтрек.

Ранее команда опубликовала на YouTube композицию «108 Bit of the Zone» («108 бит Зоны»).

Когда состоится релиз S.T.A.L.K.E.R. 2, еще неизвестно. Пока известно, что игра выйдет на Xbox Series X|S и PC.

Пока цены на комплектующие сходят с ума. Новая, маленькая, тихая и быстрая приставка Xbox Xeries S — 1065 р.

Игровая приставка Microsoft Xbox Series S
8 отзывов
512 ГБ, разрешение игр - QHD (1440p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
1065 р.
7 предложений

 
 
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Украинские разработчики из GSC Game World на официальном YouTube-канале будущей игры S.T.A.L.K.E.R. 2 опубликовали еще одну композицию из саундтрека игры. Она называется «Zone Dreams»...
 
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