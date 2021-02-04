Через ЕГЭ и не только: как белорусы поступают в российские вузы

Источник материала: Sputnik Беларусь

Sputnik узнал, как сегодня можно поступить в вузы РФ, помимо сдачи ЕГЭ.

Прокторинг

Минчанка Карина Дручкова после окончания 24-й гимназии в 2019 году поступила в НАУ Высшая школа экономики в Санкт-Петербурге. Уже второй год подряд девушка учит китайский и вьетнамский язык на факультете "Востоковедение".

"Сдавала экзамены по русскому и английскому онлайн через систему прокторинга "Экзамус". Программа самостоятельно проверяет твою личность, следит за поведением, анализирует звуки в комнате и фиксирует нарушения на видео через веб-камеру", - рассказывает Карина.

Она говорит, что сам процесс поступления был несложным, а вот подготовка к нему требовала времени, поскольку образовательные программы в Беларуси и России отличаются.

"Очень удобно, что для иностранцев есть возможность сдать экзамен онлайн, и в зависимости от того, сколько ты набрал баллов, тебе дается скидка на обучение", - отметила девушка.

Карина набрала 91 балл из 100 по русскому языку и 93 балла по английскому и получила 70-процентную скидку на обучение. В числе основных сложностей белоруска назвала то, что российских школьников лучше готовят к поступлению в вузы. По ее словам, в Высшей школе экономики каждый второй окончил школу с золотой медалью.

ЕГЭ

Создание пунктов ЕГЭ в Беларуси обсуждается уже не первый год. В марте 2019-го на тот момент посол России в Беларуси Михаил Бабич сообщал, что возможность сдавать единый госэкзамен в Минске у белорусов появится до конца года. Однако пункт тестирования на базе российского посольства в республике так и не заработал.

Нынешний руководитель российской дипмиссии Дмитрий Мезенцев в январе этого года предложил открыть пункты для сдачи ЕГЭ в Могилеве на базе Белорусско-Российского университета, "а также в некоторых других вузах в Минске, Гродно и, возможно, Витебске". По его словам, в посольство часто поступают запросы от родителей, дети которых хотели бы поступить в российские вузы. Уже получено больше 450 обращений.

"Поступают также вопросы о том, как можно поехать в Россию, чтобы сдать ЕГЭ. Анонсированное с 8 февраля возобновление поездов между Беларусью и РФ позволит это сделать", - рассказал Sputnik пресс-секретарь российского посольства в Беларуси Алексей Маскалев.

Впрочем, уже скоро вопрос о создании пунктов сдачи ЕГЭ в Беларуси может быть решен: в феврале главы профильных ведомств двух стран обсудят тему на встрече в Могилеве.

Это слегка обнадеживает белорусских абитуриентов. Павел Пранюк - выпускник одной из школ Минского района, в этом году собирается поступать в Российский экономический университет имени Плеханова. Специальность, признается, выберет по результатам ЕГЭ.

"Не хотелось бы ехать в Москву и сдавать экзамен. Но если пункты тестирования не появятся в Минске, другого выхода нет", - говорит Павел.

По квоте

Кроме возможности сдать ЕГЭ и онлайн-экзамен через систему прокторинга, белорусские абитуриенты имеют шанс получить квоту через представительство Россотрудничества. Она дает бесплатное образование в любом российском вузе, стипендию, место в общежитии и 50-процентную скидку на пользование общественным транспортом.

Для участия в отборе сначала нужно зарегистрироваться на сайте Россотрудничества, заполнить документы и направить их в представительство. И затем пройти отбор.

"В этом году отбор будет проходить дистанционно из-за пандемии, из нововведений - тестирование, разработанное министерством образования России для иностранцев в зависимости от выбранного учебного профиля. Помимо тестирования, будут учитываться индивидуальные достижения - победы в олимпиадах, участие в научных конференциях и так далее", - рассказали Sputnik в Российском центре науки и культуры в Минске.

В 2019 году квоты получили 73 белоруса, в 2020-м - 230. Скольким абитуриентам из Беларуси квоты достанутся в этом году, пока неизвестно, однако, согласно постановлению РФ, суммарное число квот для иностранных студентов в 2021 году увеличено с 15 тысяч до 18 тысяч. Логично предположить, что количество мест на бесплатное обучение в российских вузах для белорусов станет больше.

Старт подачи документов (копия паспорта, школьный аттестат и личная анкета) был объявлен 20 января, подать их можно до 20 февраля включительно. По словам работников Россотрудничества, белорусы традиционно выбирают для обучения вузы в Москве и Санкт-Петербурге.

В России, по данным Россотрудничества, в 2020 году обучалось 10 509 белорусских студентов, из них 3 734 за счет российского бюджета. В Беларуси, к слову, обучается 25 тысяч студентов из 107 стран.

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